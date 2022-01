IS koeajoi robotti­auton Tampereella – automaattinen joukkoliikenne jo vuonna 2025?

Hervannassa astuttiin tiistaina joukkoliikenteen tulevaisuuteen, kun itsekseen ajelevat robottiautot lähtivät kiertämään reittiään. Koska kyseessä on kokeilu, ratin takana istuu vielä turvakuski. Ajamiseen hän ei kuitenkaan puutu.

Joukkoliikenteen kustannuksista leijonanosa menee kuskien palkkoihin. Automatiikan kehittymisen myötä tilanne saattaa tulevaisuudessa muuttua.

Robottiauto toimii Hervannassa joukkoliikennevälineenä. Kyseessä on tila-auto, johon mahtuu käytännössä seitsemän matkustajaa kerralla.

Tästä saatiin esimakua Tampereella tiistaiaamuna, kun itsekseen ajelevat robottiautot ryhtyivät kuljettamaan matkustajia Hervannan katuja pitkin. Hieman yli kaksi kuukautta kestävän kokeilun ajan kaksi Toyota Proace -tila-autoa kulkevat noin 3,5 kilometrin reittiä kymmenen minuutin vuorovälein.

Mikä parasta, futuristiseen kyytiin saa hypätä ilmaiseksi!

Koska kyseessä on kokeilu, istuu ratin takana yhä – varmuuden vuoksi – ihminen, jota turvakuskiksi kutsutaan. Käytännössä turvakuski puuttuu ajamiseen ainoastaan, kun auto on valmis jatkamaan matkaa pysäkin jälkeen.

Näyttö kertoo, missä mennään. Turvakuskin tehtävä on valvoa, että homma toimii.

IS sai hypätä robottiauton kyytiin. Arvosana on kiitettävä eli vaikka kadut olivat osin polanteisia, auto kulki sulavasti, nykimättä ja tökkimättä.

Ja ihan totta: turvakuski ei koskenut rattiin eikä näyttänyt polkimiakaan tallovan.

Testien myötä saadaan lisävaloa siihen, milloin turvakuski voi jäädä kyydistä. Eli milloin robottiauto voi aidosti kuljettaa matkustajia kaupunkien kaduilla muun liikenteen seassa.

”I’m Driverless” eli minulla ei ole kuljettajaa, viestivät Hervannan robottiautot vierellään Sensible 4 oy:n liiketoimintajohtaja Jussi Suomela.

Hervannan-kokeilun takana olevien yritysten edustajat ovat asiasta yhtä mieltä: täysin automaattinen ja autonominen joukkoliikenne voi toimia ehkä vuonna 2025. Käytännössä aikataulu on kiinni enemmän lainsäädännöstä ja yleisestä hyväksyttävyydestä kuin tekniikasta.

– Kehitys on tilanteessa, jossa kykenemme jo hallitsemaan tällaisia ”viimeisen kilometrin” alueita, ajoneuvojen automatisoinnista vastaavan Sensible 4 oy:n liiketoimintajohtaja Jussi Suomela kertoo.

Katolta löytyy muun muassa tutka ja gps-paikantimia.

Ensimmäiset kokeilut ilman turvakuskia saattavat olla edessä jo vuonna 2023.

Kauempaa katsoen käytössä oleva tila-auto ei poikkea ulkoisesti normaalista. Tarkemmin kun katsoo, autossa on useita pienempiä ulokkeita kuten laserskanneria, tutkaa ja gps-antennia.

Auto ”näkee” jopa 200 metrin päähän ja kykenee vertailemaan ympäristöä aiemmin kartoitetun datan kanssa. Näin se kykenee havaitsemaan ja väistämään mahdolliset esteet ja muut tielläliikkujat.

Robotti-Toyotan keulan skanneri muistuttaa tavallisen henkilöauton peruutustutkaa, mutta on huomattavasti suurempi ja tarkempi.

– Useiden paikannusmenetelmien ansiosta tieto on suunnattoman tarkkaa. Systeemi on myös säänkestävä, Sensible 4 oy:n teknisestä markkinoinnista vastaava Tuomas Sauliala vakuuttaa.

AUTONOMISTEN ajoneuvojen pilotti on osa EU-rahoitteista SHOW-projektia, jossa on mukana 13 maata ja 20 kaupunkia. Pohjoisin kaupungeista on Tampere, jossa robottiautot saivat heti alkuun näyttää kyntensä noin 18 asteen pakkasessa.

– Tarkoitus on tutkia kuinka teknologia voi toimia osana joukkoliikennettä. Hervannassa kyse on ratikan syöttöliikenteestä. Monille kävelymatka ratikkaan voi olla täällä liian pitkä, kokeilua koordinoivan Sitowise Oy:n johtava konsultti Pekka Eloranta kertoo.

Sitowise Oy:n johtava konsultti Pekka Eloranta muistuttaa, että aikanaan myös hissit aiheuttivat pelkoa.

Nysse eli Tampereen kaupungin joukkoliikennepalvelu toivoo, että mahdollisimman moni hyppäisi kokeilemaan robottikyytiä ja antamaan siitä palautetta.

– Hissikin oli pelottava aikanaan. Nykyään niitä käytetään sujuvasti, Eloranta muistuttaa siitä, miten tekniikka on kehittynyt.