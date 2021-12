Pirkanmaan koronanyrkki tarttui jarruun: tapahtumat seis kahdeksi viikoksi

Ylilääkäri Juhani Sand toivoo aluehallintoviraston tekevän päätökset jo keskiviikkona. Tays varoittaa koronan leviämisestä myös syrjäisemmille paikkakunnille.

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä eli niin sanottu koronanyrkki teki tiistaisessa kokouksessaan ”yksimielisen nollapäätöksen”.

Päätös tarkoittaa – jos aluehallintovirasto sen vahvistaa – julkisten tilaisuuksien ja eri tilojen sulkua kahden viikon ajaksi. Tilanteessa ei auta edes koronapassi.

– Odotamme avin päätöksiä huomiselle, viimeistään ylihuomiselle, Taysin johtajaylilääkäri Juhani Sand sanoi koronanyrkin mediainfossa.

Lisäksi koronanyrkki odottaa hallituksen päätöksiä ravintoloiden aukioloajoista.

– Kaikilla toimilla, millä vähennetään kohtaamisia, on merkitystä. Toki rajoitukset tehoavat parhaiten, jos niitä käytetään rinnan, Sand korosti.

Koronanyrkin suosituksen toteutuminen tarkoittaisi kaikkien yleisötilaisuuksien kieltämistä osanottajamäärästä riippumatta. Lisäksi sulku koskisi liikunta-, urheilu-, huvi- ja virkistystiloja.

Esimerkiksi uutukaisella Nokia-areenalla ei nähtäisi enää pariin viikkoon jääkiekon SM-liigan otteluita. Myös kaikki teatteriesitykset, elokuvat ja konsertit peruutettaisiin.

– Tilanne on nyt niin hankala, ettei kokoontuminen ole edes koronapassilla mahdollista.

Sulku on mahdollinen vain kahdeksi viikoksi kerrallaan.

– Toivottavasti tämä aika jää lyhyeksi ja saamme tilanteen hallintaan.

Sairaalahoidon kuormitus on edelleen lisääntynyt koronapotilaiden hoidon vuoksi Pirkanmaalla. Suurin osa sairaalaan joutuneista on työikäisiä ja rokottamattomia.

Omikron-virusmuunnosta ei ole Pirkanmaalla vielä ainakaan virallisesti tavattu.

– Tilanteen vaikeutuminen on tapahtunut delta-variantin aikana. Kun omikron tänne laajemmin rantautuu, odotettavissa on kasvavia potilasmääriä.

Tehohoitoon joutuneista 85 prosenttia on ollut kokonaan rokottamattomia. Rokotetuilla tehohoitoa tarvinneilla on ollut sairauksia, jotka ovat heikentäneet rokotteen tehoa.

Sandin mukaan rokotusten edistäminen on nykyisessä tilanteessa kaikkein tärkein asia.

– Nykyisestä tilanteesta pääsemme ulos vain rokottautumalla, maskeja käyttämällä ja kohtaamisia välttämällä.

Ensimmäisen koronarokotteen on Pirkanmaalla nyt ottanut 88,1 prosenttia, toisen rokotteen 83,8 prosenttia ja kolmannen rokotteen 13,5 prosenttia yli 12-vuotiaista.

– Ensimmäisen rokotteen ottajien määrä kasvoi viime viikolla vain 0,2 prosenttiyksikköä, infektio-osaston ylilääkäri Jaana Syrjänen totesi huolestuneena.

Aiemmin tiistaina Tays tiedotti koronatartuntaan liittyvistä riskeistä. Tiedotteen mukaan rokottamattoman riski on tällä hetkellä suurempi kuin koskaan aiemmin.

Pirkanmaalla on edelleen useita kuntia, joissa aikuisten ikäryhmissä noin viidennes on täysin rokottamattomia. Joillain paikkakunnilla jopa joka kolmas on jättänyt hakematta rokotteen.

– Korona leviää tällä hetkellä niin aktiivisesti, että se tulee saavuttamaan myös Pirkanmaan pienimpien kuntien asukkaat, jotka tähän asti ovat olleet ehkä vähän paremmassa suojassa pitkien välimatkojen päässä kasvukeskuksista. Näissä kunnissa ei ehkä ole vielä nähty koronan vaikeita seuraamuksia, infektiosairauksien apulaisylilääkäri Reetta Huttunen Taysista sanoo tiedotteessa.

– Suurimmassa riskissä vaikealle taudille ovat neljäkymmentä vuotta täyttäneet, rokottamattomat aikuiset sekä raskaana olevat naiset.

Huttunen korostaa, että koronarokote on turvallinen myös raskaana oleville, joiden koronatauti on iso riski sekä äidille että sikiölle.

– Olemme valitettavasti nähneet Taysissa erittäin vaikeita tilanteita raskaana olevilla ja heidän syntymättömillä lapsillaan. Raskaana olevilla on kansainvälisissä tutkimuksissa todettu olevan muuta väestöä korkeampi riski joutua tehohoitoon ja hengityskoneeseen. En voi näkemäni perusteella liiaksi korostaa sitä, että raskaana olevan kannattaa ottaa koronarokote raskausvaiheesta riippumatta.

Koronan ilmaantuvuus on nyt Pirkanmaalla 566 tartuntaa 100 000 asukasta kohden kahden viikon ajalta. Ilmaantuvuus on selkeästi valtakunnallista tasoa korkeampi. Positiivisten löydösten osuus viikon ajalta on 15,8 prosenttia.

Viime viikolla todettiin 1613 uutta tartuntaa. Tartunnan lähde selvisi varmuudella 43 prosentilla tartunnan saaneista.

Tartunnat ovat peräisin pääasiassa Pirkanmaalta. Suurin osa tartunnoista saadaan nyt perhepiirin ulkopuolelta erilaisista tartunnan lähteistä. Ulkomailta on tullut tartuntoja noin prosentin verran. Alle 12-vuotiaiden osuus tartunnan saaneista ei ole viikon aikana kasvanut.

Asiakastilojen sulkeminen tartuntatautilain 58g-pykälän koskisi voimaan tullessaan seuraavia tiloja:

- joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan ja kontaktilajien harrastamiseen sekä vastaavaan liikuntaan käytettävät tilat sekä kuntosalit ja vastaavat tilat

- yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä niiden pukuhuonetilat

- tanssipaikat ja kuorolaulutoiminnan tilat ja harrastajateatteritilat

- huvi- ja teemapuistot sekä sisäleikkipaikat ja -puistot

- kauppakeskusten yleiset oleskelutilat

Tilat voivat olla auki vain ammattiurheilijoille.