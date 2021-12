Syyte: Mies ajoi tahallaan päin toista autoa – perheenisän nopea toiminta pelasti ihmishenkiä

Syytteen mukaan mies yritti tappaa 8- ja 12-vuotiaat lapset sekä heidän isänsä. Pirkanmaan käräjäoikeus antaa lopullisen ratkaisunsa mielentilatutkimuksen valmistuttua.

Noin 40-vuotias mies aikoi tappaa itsensä autoillessaan Porintiellä Nokialla syyskuun loppupuolella, Pirkaanmaan käräjäoikeus on todennut. Aie ei toteutunut.

Sen sijaan lähellä oli, ettei mies tappanut kolme muuta, täysin ulkopuolista ihmistä. Miehen kuljettama auto siirtyi äkillisesti vastaantulijoiden kaistalle päin lapsiperheen autoa.

Lapsiperheen isä ehti nopealla väistöliikkeellä estää nokkakolarin. Lopputulos oli raju kylkikosketus, mutta henkilövahingoilta vältyttiin.

Kolaria käsiteltiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa joulukuun alussa. Syyttäjä vaatii noin 40-vuotiaalle vastaajalle neljän vuoden vankeusrangaistusta kolmesta tapon yrityksestä.

Muistamattomuuteen ja mielenterveysongelmiinsa vedonnut vastaaja kiisti sekä syytteet että itsemurha-aikeet. Oikeudessa hän kertoi joutuneensa kesken ajon psykoosiin.

Vastaaja pyysi päästä mielentilatutkimukseen.

Oikeus pitää henkilötodistelun perusteella näytettynä, että vastaajalla oli tilanteessa tarkoitus surmata itsensä. Riitaista on sen sijaan se, menettelikö hän tahallisesti kääntäessään autonsa vastaantulijoiden kaistalle.

Tulosten selvittyä oikeus ratkaisee, oliko menettelyssä kyse tapon yrityksestä. Vaihtoehtoja ovat törkeän pahoinpitelyn yritys tai pahoinpitelyn yritys.

– Koska (vastaajan) tarkoituksena on ollut tappaa itsensä, hänen on täytynyt mieltää, että vastaantulevassa ajoneuvossa oleville henkilöille syntyy vakava hengenvaara ja siten asiassa on todennäköisiä syitä epäillä syytekohdan 1 (kolme tapon yritystä) mukaisesta menettelystä, oikeus kirjasi välituomioonsa.

Lapsiperheen autoa kuljettanut, vakionopeudensäädintä käyttänyt isä kertoi ajaneensa tilanteessa 79 kilometrin tuntinopeutta. Oikeudessa kuullun liikenneonnettomuuksien tutkijan mukaan vastaajan kuljettaman auton nopeus oli törmäyshetkellä kaksinkertainen perheen autoon verrattuna.