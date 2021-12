Tampereen keskustassa syttyi torstaina tulipalo maan alla. Pelastuslaitos antoi vaaratiedotteen mustasta myrkkysavusta.

Pirkanmaan pelastuslaitos sai torstaina hälytyksen suuresta tulipalosta Tampereella. Hälytys tuli kello 18.30.

Tulipalo syttyi aivan Tampereen ydinkeskustassa.

Hälytys tuli Rautatienkadulle. Silminnäkijöiden mukaan Tampereen keskustan taivaalle nousee valtava musta ja pahanhajuinen savupatsas.

– Paikalla on noin 20 pelastuslaitoksen yksikköä. Tulipalo on syttynyt maan alla. Ilmeisesti viemäritöissä käytetty lasikuitu on syttynyt palamaan, Pirkanmaan pelastuslaitoksen operatiivinen päällikkö Mika Kupiainen kertoo Ilta-Sanomille.

Tulipalo syttyi aivan Tampereen ydinkeskustassa, Rautatienkadun ja Verkatehtaankadun risteyksessä.

– Savun vuoksi ihmisten on ehdottomasti vältettävä liikkumista alueella. Ikkunat ja ilmastoinnit on suljettava, Kupiainen sanoo.

Tämänhetkisen tiedon mukaan tulipalosta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja.

Pelastuslaitos antoi vaaratiedotteen: Tampereen keskustan tulipalosta nousee musta myrkkysavu, pysykää sisätiloissa.

