Keskiviikko toi 127 uutta tartuntaa. Kahden viikon ilmaantuvuus sataa tuhatta asukasta kohden heilahti jo yli 250 rajan.

Koronatilanne Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on muuttunut pahemmaksi päivä päivältä. Kahden viikon ilmaantuvuus on kasvanut nyt yhdeksän päivää peräkkäin ja on noussut jo ennätykselliseen 255:een sataatuhatta asukasta kohden.

Suurimman osan korona-ajasta Pirkanmaan epidemiatilanne on ollut maan keskiarvoa parempi. Nyt tilanne on toinen, sillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreimpien lukujen mukaan valtakunnan ilmaantuvuus on 237.

Muutos on tapahtunut parissa viikossa. Koko maan ilmaantuvuus oli kaksi viikkoa sitten 169, mutta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella vain 156.

Ilmaantuvuus Pirkanmaalla on noussut uusiin ennätyslukemiin nyt jo yhdeksänä päivänä peräkkäin.

Sadan päivittäisen tartunnan raja on ylittynyt jälleen kahtena peräkkäisenä päivänä. Tiistaina tartuntoja todettiin 116, keskiviikkona 127.

Koko epidemia-ajan korkein päivittäislukema, 158, rekisteröitiin toissa viikon lauantaina.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella asuu noin 544 000 ihmistä, mikä on vain hivenen alle kymmenen prosenttia koko maan asukasluvun (5 545 000).

PSHP:n alueella on todettu lähes 12 800 koronatartuntaa, mikä on koko maan lukemasta (lähes 180 000) oleellisesti asukasmäärän osuutta pienempi: noin 7,1 prosenttia.