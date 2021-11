Marin: Konservatiiviset voimat uhkaavat naisten asemaa kaikkialla maailmassa

300 000 euron kansainvälinen tasa-arvopalkinto meni Turkkiin.

Sanna Marin luovutti joka toinen vuosi jaettavan kansainvälisen tasa-arvopalkinnon Turkissa toimivan We Will Stop Femicide Platform -organisaation edustajille Gülsum Önalille ja Fidan Ataselimille.

Pääministeri Sanna Marin on luovuttanut joka toinen vuosi myönnettävän kansainvälisen tasa-arvopalkinnon turkkilaiselle toimijalle. 300 000 euron palkinnon sai naisiin kohdistuvaa väkivaltaa torjuva We Will Stop Femicide Platform -organisaatio.

Palkintojuhla järjestettiin pääministerin kotikaupungissa, Tampere-talolla maanantaina.

Marin korosti juhlapuheessaan, että tasa-arvosta tunnetun Suomen esimerkki voi inspiroida muuta maailmaa pyrkimyksissään.

Naisiin kohdistuva väkivalta on Marinin mukaan vakava ongelma maailmanlaajuisesti.

– Liian monet naiset ovat kärsineet perheväkivallasta pandemian aikana, jopa enemmän kuin ennen, Marin sanoi.

Sanna Marin pitää kansalaisyhteiskunnan toimijoiden roolia tärkeänä Istanbulin sopimuksen edistämisessä.

Marin vakuutti, että Suomi edistää Istanbulin sopimuksen mahdollisimman laajaa hyväksyntää maailmanlaajuisesti. Istanbulin sopimus on Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

– Kansalaisyhteiskunnan toimijoilla on keskeinen rooli sopimuksen täytäntöönpanossa, Marin sanoi.

Marinin mukaan kansainvälisten toimijoiden on tehostettava toimintaansa.

– Konservatiiviset voimat, anti-gender-liike ja uusnationalismi uhkaavat edistymistämme ympäri maailmaa.

Marin nosti esiin myös verkossa tapahtuvat väkivallan. Erityisen uhan alla ovat naisten lisäksi värilliset, vammaiset ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat eli niin sanotut LGBTIQ+ -henkilöt.

Palkintoraadin puheenjohtajan, kansanedustaja Eva Biaudet’n mukaan vuonna 2010 perustetun organisaation työllä on yleismaailmallistakin merkitystä. Palkitsemisella raati antaa tunnustusta organisaation rohkealle työlle Istanbulin sopimuksena tunnetun Euroopan neuvoston yleissopimuksen edistäjänä.

Tampere-talolla vieraili puhumassa myös vuoden 2018 rauhannobelisti, irakilainen Nadia Murad.

We Will Stop Femicide Platform -organisaatio perustettiin nimensä mukaisesti torjumaan naisiin kohdistuvia murhia ja väkivaltaa. Organisaatio tarjoaa oikeudellista apua naisille, jotka haluavat olla turvassa väkivallalta.

Toiminta on tuottanut tulosta. Rangaistusten lieventäminen on entistä vaikeampaa, ja toteutuneet tuomiot toimivat varoituksina muille.

– Se, että taistelumme on huomattu kansainvälisessä yhteisössä, antaa meille voimaa ja tekee meidät onnelliseksi. Palkinnon saaminen Suomen kaltaisesta, naisten oikeuksia edistävästä maasta on meille ylpeyden aihe, palkinnon vastaanottaneet Gülsum Önal ja Fidan Ataselim sanoivat.