Vaatimaton sotaveteraani yllätti kuihtuvan kylän – testamenttasi jätti­omaisuutensa yhden ryhmän hyväksi

100-vuotiaana kuolleen Kaarlo Lehmusvuoren rahoilla on rakennettu Kuruun kuntosali, jonka ikäraja on 65 vuotta. Käyttämättä on vielä reilut puoli miljoonaa euroa.

Kaarlo ”Kalle” Lehmusvuori (oik.) eli satavuotiaaksi turhia pröystäilemättä. Nyt nuoremmat, mutta yli 65-vuotiaat, kurulaiset saavat nauttia Kallen säästäväisyyden tuloksista.

Kuntatalous sitä, kuntatalous tätä. Tiukkaa tekee joka tapauksessa. Tai melkein joka tapauksessa. Ylöjärven kaupungilla on asiaan liittyen harvinaisempi ongelma, positiivinen sellainen. Muutama vuosi sitten kaupungin tilille ilmestyi – pyytämättä ja yllättäen – ylimääräistä rahaa peräti 765 000 euroa. Ongelmalliseksi asian tekee se, ettei noin 33 500 asukkaan kaupunki saa hupuloida rahoja ihan mihin tahansa. Ne pitää käyttää yhden tietyn ja pienen ryhmän hyväksi. Eli jos asut Kurussa ja olet täyttänyt 65 vuotta, olet saamapuolella. Kaarlo Lehmusvuori asui lähes elämänsä loppuun saakka omalla maatilallaan. Kiitos tästä kuuluu vuonna 2017 tasan sadan vuoden iässä kuolleelle Kaarlo Lehmusvuorelle, kahden sodan veteraanille. Maatilallaan yksin asunut poikamies ei ollut Kurun kylän kuuluisuus eläessään, mutta nyt on. Lehmusvuori testamenttasi omaisuutensa Ylöjärven kaupungille sillä ehdolla, että varat käytetään Kurun alueen vanhustenhuoltoon. Vanhuksista puhuminen on tosin hieman erheellistä, sillä hyötyjiä ovat kaikki 65 vuotta täyttäneet. Ihan pikkurahoista ei ole kyse. Vaatimattomasti eläneeltä ”Kallelta” jäi pelkkää käteistä rahaa yli 430 000 euroa. Kun kaupunki myi vielä Lehmusvuoren kiinteistöt, kokonaissumma nousi peräti 765 000 euroon. Ei ihan mitätön paukku! – Kalle oli hiljainen mies. En olisi tätä uskonut, Sirkka-Liisa Nummi, 74, myöntää. – En osannut ajatellakaan, että Kalle oli niin vauras, Erkki Törmä, 77, lisää. Kurun terveysasemalla on vanhuksille tarkoitettu Lähitori, jossa kokoontuu muun muassa muistiryhmä. Kurun ikäihmiset ovat jo päässeet nauttimaan perinnöstään. Vuonna 2009 Ylöjärveen liittyneen entisen Kurun kunnan laajalla alueella on asukkaita noin 2 400, joista arviolta 700 kuuluu ”perinnönsaajien” joukkoon. Tässä testamentinjaossa poikkeuksellista on se, että perijöiden joukko on alati muuttuva. Uusia 65-vuotiaita tulee – ja toisesta päästä menee. – Luonnollista poistumaa on. Ei tänne äkkiä tungosta tule, Törmä arvelee. Lehmusvuoren rahoilla on vanhuksille jo rakennettu uusi kuntosali Kurun taajaman terveysasemalle. Kuntosali löytyy vanhuksille tarkoitetun Lähitorin tiloista, joissa on myös kokoustiloja ja fysioterapeutin tilat. Kurun terveysasema pitää sisällään testamenttirahoilla uudistetun vanhusten kuntosalin. Testamenttivaroista on kulunut vasta noin 210 000 euroa. Jäljellä on siis vielä noin 550 000 euroa eli reilut puoli miljoonaa. Ei ihme, että keskustelua riittää: mitä kaikkea Kallen kultakaivoksesta vielä rahoitetaankaan. Ehdotuksia on ilmoilla, mutta lopulliset päätökset tekee Ylöjärven perusturvalautakunta. – Puhelinsoittoja tulee, että miksi rahoja käytetään siihen tai siihen. Mutta käyttöön ne rahat pitää saada, Törmä vaatii entisen kaupunginvaltuutetun (sd) vahvalla rintaäänellä. Kaupungin kotihoidon ja asumuspalveluiden päällikkö Marita Pitkänen korostaa, että asioita pohditaan yhdessä vanhusneuvoston ja Kuru-neuvoston kanssa. Pitkäsen mukaan tarkoitus on käyttää rahat testamentin toiveen mukaisesti vanhustenhuoltoon. Luvassa on ainakin kotipalvelun palveluseteleitä ja kuljetuspalveluita, jotta sivukylienkin asukkaat pääsevät muun muassa kuntosalille. Kotiseututyötä tekevässä Kuru-seurassa toivotaan, että pieni siivu varoista löytäisi tiensä paikallishistoriaa vapaaehtoisvoimin tallentavan Kurun muisti -hankkeen tueksi. Kotiseutuaktivisti Kyösti Aalto uskoo, että valokuvien esittely vanhuksille tuottaisi tietoa, mutta olisi samalla myös arvokasta mielenterveystyötä – Haluaisimme järjestää vanhuksille valokuvien katselutilaisuuksia. Jos sen sijaan tänne palkataan geriatri, 100 000 euroa menee lääkärin palkkaan puolessa vuodessa, Aalto ynnää. Kun on ikää 65, saa avaimen kuntosalille. Sitä esittelee Leena Törmä. Kurussa ollaan terveellä tavalla tarkkoja siitä, että testamenttirahat ovat bonusta eli ettei kaupunki sen varjolla säästä omia vanhusmenojaan. – Kurulaiset vahtivat rahoja tarkasti, Leena Törmä, 73, naurahtaa. Positiivinen ongelma, tosiaan. Ja osin sattuman kauppaa. – Kallella oli veljenpoika, jolle hän aikoi omaisuutensa testamentata, mutta tämä kuoli ennen Kallea, Kurun sotaveteraanien puheenjohtaja Aimo Ylä-Poikelus sanoo. Kurussa ei ole enää elossa yhtään sotaveteraania. Yksi rintamalotta sentään löytyy, 99-vuotias. Erkki Törmä ja Mauri Onnia (takana) pitävät toimintakykyä yllä Kaarlo Lehmusvuoren rahoilla uudistetuissa tiloissa. – Vaikea löytää enää ketään, joka olisi tuntenut Kallea paremmin. Hänen kaverinsa ovat jo lähteneet. Lehmusvuoren maatila sijaitsi järven rannalla muutaman kilometrin päässä Kurun keskustasta. Siellä hän eli lähes loppuun saakka. 100-vuotisjuhliaan hän vietti palvelukodissa helmikuussa 2017 vain hieman ennen kuolemaansa. Kurun Lehti julkaisi Lehmusvuoresta jutun hänen täyttäessään sata. Jutun mukaan hän harrasti metsästystä ja kalastusta. Talvisodassa Lehmusvuori taisteli konekiväärikomppania KKK/JP1:n ryhmänjohtajana. Jatkosodassa hän palveli jalkaväkirykmentti 60:n 8. komppaniassa joukkueen varajohtajana. Vuonna 1968 hänet ylennettiin vääpeliksi. Kurun taajamasta Ylöjärven keskustaan on matkaa reilut 40 kilometriä. Ylä-Poikeluksen mukaan Lehmusvuori ei pröystäillyt rahoillaan eikä liikkunut juuri kotinsa ulkopuolella. – Kaupassa joutui tietysti käymään. Kurun suuri hyväntekijä oli kuvausten perusteella hyvin vaatimaton, rauhallinen ja harkitsevainen. Oletettavasti hän harkitsi tarkkaan siis myös testamenttinsa sisällön. – Olihan tämä kaikille kurulaisille yllätys. Uskomatonta kotiseuturakkautta ja hieno tervehdys vanhuksille, Ylä-Poikelus kiittää. Sirkka-Liisa Nummi kuntopyöräilemässä.