Yle: Sotaveteraani yllätti Ylöjärven kaupungin mojovalla testamentilla

Ylöjärven kaupunki sai sotaveteraanin testamentin avulla vanhustenhuoltoaan kuntoon. Testamentin arvoksi kiinteistöjen myynnin jälkeen kertyi kaikkiaan 765 000 euroa.

Lähes satavuotias sotaveteraani Kaarlo Lehmusvuori testamenttasi koko omaisuutensa Kurun kunnalle, joka liitettiin Ylöjärveen vuonna 2009. Aiheesta kertoi Yle.

Lehmusvuoren menehtymisen jälkeen kaupungisssa koettiin vuonna 2017 melkoinen yllätys. Selvisi, että omaisuuteen kuului rahaa ja maa-alueita. Kaupunki myi maat tontteina. Testamentin arvoksi kiinteistöjen myynnin jälkeen kertyi kaikkiaan 765 000 euroa.

Kaupungin edustajan mukaan testamentti on poikkeuksellinen.

– Olen ollut virassani kahdeksan vuotta ja sinä aikana tämä on ensimmäinen laatuaan. Lisäksi omaisuuden arvo on varsin huomattava, Ylöjärven terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti kertoo Ylelle.

Lehmusvuoren viimeisessä toiveessa oli vain yksi ehto. Testamentin mukaan omaisuus piti käyttää kokonaisuudessaan Kurun alueen vanhustenhuoltoon.

Tähän mennessä omaisuudesta on käytetty 210 000 euroa. Ylöjärven kaupunki on muun muassa rakentanut kuntosalin ja palkannut geriatrin. Jäljellä on noin 550 000 euroa. Se on tarkoitus käyttää kotona asumista tukeviin palveluihin.