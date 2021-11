Korona leviää taas Pirkanmaalla – koronanyrkki listasi tapahtumat, joihin rokottamattomien ei kannattaisi mennä

Ylilääkäri Janne Laine ennakoi rajoituksien palaavan ravintoloiden aukioloaikoihin.

Kiitos koronatartuntojen määrän lisääntymisen, Pirkanmaa palaa jälleen epidemian leviämisvaiheeseen.

Taysin apulaisylilääkäri Janne Laine muistutti alueellisen pandemiaohjausryhmän eli koronanyrkin tiistaisessa mediainfossa, että koronavirus tulee säilymään keskuudessamme vuosikymmeniä ajan, ja kaikki tulevat jossain vaiheessa elämää sen aiheuttamia tartuntoja sairastamaan.

– Merkityksellisintä yksilön kannalta on se, miten sen ensimmäisen tartuntansa saa, minkälainen tuuri on sen kanssa, minkä ikäisenä sen on saanut ja onko rokotettu vai ei. Kaikkein turvallisin tapa hankkia tietysti ensikosketus tähän virukseen on ottaa rokotus, Laine totesi.

– Sen jälkeen kun on rokotuksella saanut pohjaimmuniteettia, niin myöhemmät tapaamiset koronaviruksen kanssa sujuvat huomattavasti turvallisemmin.

Yhä pahemmaksi käynyt tilanne tietää uusvanhoja suosituksia ja mahdollisesti myös uusia rajoituksia Pirkanmaalle. Maskeista ei siis edelleenkään kannata luopua ja – jos ja kun aluehallintovirasto niin katsoo – pian ravintolatkin joutuvat jälleen rajoittamaan aukioloaikojaan.

Kasvussa on ollut myös hoidossa olevien koronapotilaiden määrä. Taysissa on nyt noin parikymmentä koronapotilasta osastohoidossa.

Tiistaina kokoontuneen alueellisen pandemiaohjausryhmän eli koronanyrkin mukaan uhkana on, että kiireetöntä hoitoa joudutaan jälleen siirtämään.

Erityisen huolissaan ollaan rokottamattomista henkilöistä. Koronanyrkki suosittelee, etteivät rokottamattomat henkilöt toistaiseksi osallistuisi korkean riskin tapahtumiin.

Koronanyrkin mukaan riski on korkea anniskeluravintoloissa, kontaktilajeissa, yhteislaulutilaisuuksissa, sisätiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa ja isoissa yleisötapahtumissa, joissa ei ole yksilöityjä istumapaikkoja.

Vahvan maskisuosituksen koronanyrkki antoi julkisiin sisätiloihin, mukaan lukien joukkoliikennevälineet. Kouluille kaksi viikkoa sitten annettua maskilinjausta ei tässä vaiheessa muuteta.

Kuntakohtaisia päätöksiä tehtäessä voidaan tarkastella rokotuskattavuutta. Työpaikoilla suositellaan edelleen etätyötä hybridimallissa, jolloin työpaikalla oloa vuoroteltaisiin.

Koronaviruksen ilmaantuvuus Pirkanmaalla on 148 tartuntaa 100 000:tta asukasta kohden kuluneiden kahden viikon aikana. Positiivisten testien osuus Fimlabissa testatuista oli viime viikolla 9,5 prosenttia.

Yli 12-vuotiaista pirkanmaalaisista 86,3 prosenttia on saanut ensimmäisen rokotuksen ja 79,7 prosenttia kaksi rokotusta. Uusia ykkösrokotteita otettiin viime viikolla yhteensä 1343. Rokottautumisessa on isoja kuntakohtaisia eroja myös maakunnan sisällä.

– Tosiasia on, että 80 prosentin rokotekattavuus ei riitä. Tarvitsemme vielä korkeampaa kattavuutta, että tilanne lähtisi helpottamaan, johtajaylilääkäri Juhani Sand arvioi.

Koronanyrkki muistuttaa, että rokotteet ehkäisevät erittäin hyvin vakavaa tautimuotoa kaikissa ikäryhmissä.

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 452 uutta koronatartuntaa, joiden lähde saatiin selvitettyä 61 prosentissa tapauksista. Suurin osa tartunnoista saadaan edelleen perhepiirissä ja ystävien kesken.

Tartuntoja todettiin melko vähän kouluissa, päiväkodeissa tai työpaikoilla. Tartuntojen määrä nousi erityisesti alle 50-vuotiaiden ikäryhmissä.