Laaja sähkökatko alkoi maanantaina ennen viittä. Katkon vuoksi yritysten toiminta oli estynyt pahoin.

Lähes koko Valkeakoski oli pimeänä maanantaina iltapäivällä. Kaupungin pimentänyt sähköverkon vika alkoi ennen kello viittä. Maanantai-iltana sähköt oli saatu palautettua.

Valkeakosken Energia kertoi Facebook-sivuillaan maanantai-iltana, että sähköt olivat poissa tuhansilta asiakkailta.

Vian tarkka syy ei ollut selvillä.

– Pahimmillaan sähköt ovat tänään olleet poikki lähes 11 000 asiakkaalta. Olemme nyt palauttaneet sähköjä asiakkaille ja toivomme niiden pysyvän päällä. Vikakartoitusta on tehty ja tarkka vian syy ei vielä ole tiedossa, joten on mahdollista, että ongelma voi vielä uusiutua. Pispantallin sähköasemalta laukesi 110 kilovoltin katkaisija ja tämän vuoksi sähköasema ja sen perässä oleva osa kaupunkia jäi ilman sähköä. Tilanne on poikkeuksellinen, koska toinen sähköasema on korjaustöiden alla. Tämän vuoksi sähkönjakelua ei pystytty turvaamaan, kuten normaalitilanteessa, Valkeakosken Energia kertoi Facebookissa.

Valkeakoskella sijaitsevasta ravintola Wanhasta Krouvista kerrottiin noin kello 21 Ilta-Sanomille, että sähköt olivat palanneet ja ravintolan toiminta pystyi jatkumaan normaalisti. Sähkökatkon aikaan toiminta oli estynyt pahoin.

– Hanat eivät toimineet, mutta hommia pystyi tekemään pienesti eikä ovia tarvinnut laittaa kiinni.

Yhteensä sähköt olivat poissa noin 1,5 tunnin ajan. Katkon aikana esimerkiksi oluthanat eivät toimineet, mutta juomia pystyi myymään pulloissa asiakkaille. Kassaan myynnit pystyttiin laittamaan vasta, kun sähköt olivat palanneet.

Valkeakoskella liikkeet olivat pimeänä maanantaina.

Samaan aikaan sähkökatkon kanssa Valkeakosken Energian häiriöviestinnässä oli ongelmia, minkä vuoksi asiakkaille oli lähtenyt virheellisiä tekstiviestejä, jotka koskivat sähkökatkoa. Kaikki sähkökatkot eivät myöskään näkyneet yhtiön häiriökartalla.

Asiasta uutisoi maanantaina ensimmäisenä Valkeakosken Sanomat. Lehti kertoo, että sähköt saatiin ajoittain palautettua päälle, mutta ne olivat päällä vain hetken.

– Energialta on tullut viestiä, että sähköt ovat palautuneet, mutta ne ovat palautuneet vain hetkeksi, kuvaili tilannetta Valkeakoskella ollut toimittaja Sirpa Rauhaniemi.

Valkeakosken Energian toimitusjohtaja Lauri Laine korosti lehdelle tilanteen poikkeuksellisuutta.

– Normaalisti ei aiheuttaisi tällaista tilannetta, mutta eräs toinen asema on huollossa, niin se veti koko kylän pimeäksi.

K-Citymarket Valkeakoskesta kerrottiin Valkeakosken Sanomille, että koko kauppa oli pimeänä sähkökatkon vuoksi.