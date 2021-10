Ateriapalveluista vastaavan yhtiön ympäristötiekartan mukaan riisi putoaa ruokalistoilta muutamien vuosien aikana.

Perinteiseksi jouluruoaksi mielletyn riisipuuron asema on uhattuna ainakin Tampereella.

Ilmastonmuutos otetaan tosissaan Tampereen seudulla. Tampereen, Nokian ja Ylöjärven kaupunkien sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistama Pirkanmaan Voimia Oy aikoo lopettaa riisin käytön.

Yhtiö on ottanut tänä vuonna käyttöön itse piirtämänsä ympäristötiekartan, jota myös ilmastotiekartaksi kutsutaan. Karttaan on koottu toimenpiteet, joiden avulla Voimia pyrkii pienentämään hiilijalanjälkeään.

Kunnianhimoisena tavoitteena Voimia Oy:llä on vähentää kokonaispäästöjä seuraavan viiden vuoden aikana kolmannes ja puolittaa ne vuoteen 2030 mennessä.

Koulujen, päiväkotien, sairaaloiden ja hoivakotien arjessa tavoite tarkoittaa sitä, että muun muassa riisipuurolle ja riisipiirakoille saadaan heittää pian hyvästit.

Pirkanmaan Voimia Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Alatalo ei voi luvata tarkkaan, milloin yksittäiset toimenpiteet toteutuvat. Julkistettu piirros ilmastotiekartasta paljastaa kuitenkin, että esimerkiksi riisin on määrä jäädä pois ruokalistoilta noin vuonna 2026.

Voimian ilmastotiekartalla 2021–30 on kolme polkua.

– Riisi ei ole yksin niin massiivinen asia ilmastonmuutoksen kannalta, mutta silläkin on päästönsä, Alatalo sanoo.

Ruoanvalmistus on sinälläänkin vain yksi polku kartalla. Voimia tavoittelee päästövähennyksiä myös energiaratkaisuiden, logistiikan ja ruokahävikin hyödyntämisen kautta.

Suurin ilmastopahis on naudanliha, jonka käyttöä vähennetään asteittain. Naudanlihaa korvataan kasviproteiinilla, kanalla ja kalalla. Lisäksi muun muassa kasvihuonekasvikset vaihdetaan kauden kasviksiin. Maitotuotteiden rinnalla käytetään jatkossa entistä enemmän kaurapohjaisia tuotteita.

Pian lienee siis edessä aika, jolloin jouluaterialla ei syödäkään maitoon tehtyä riisipuuroa vaan kaurajuomaan tehtyä ohrapuuroa.

Muutos ei tietenkään tapahdu hetkessä.

– En tiedä, mitä asiakkaat sanovat, mutta meidän tahtotila on tarjota riisin sijaan kotimaista perunaa ja viljaa, Voimia Oy:n palvelujohtaja Susanna Järvinen sanoo.

Järvinen korostaa, että tarkoitus ei ole olla aivan ehdoton. Aluksi riisi jäänee syrjään pääruoan lisukkeen paikalta.

Ruokalistojen muuttaminen etenee kokeilujen kautta.

– Katsotaan, mikä on lasten ja nuorten vastaanotto. Tärkeää on myös se, miten eri raaka-aineet käyttäytyvät ruoanvalmistuksessa, Alatalo pohtii.

Riisin suhteen Voimia Oy:ssä on huomattu, että mitä vaaleampaa riisi on, sitä paremmin se maistuu. Jos hiilipäästöt suhteutetaan ravintoaineiden määrään, valkoinen riisi on ilmaston kannalta naudanlihaakin pahempi ruoka-aine.

– Muutaman vuoden päästä muut viljat muodostavat valtaosan tarjonnasta riisin sijaan, Alatalo uskoo.

