Kolholla ihmeteltiin ja arvostettiin vuosia kateissa olleen miehen tapaa elää omalla tavallaan.

Keväällä 2008 Kolhon kylällä Mänttä-Vilppulassa tehtiin havainto 52-vuotiaasta miehestä. Tämän jälkeen meni 13 vuotta niin, ettei miestä näkynyt.

Vuonna 2014 mies julistettiin kadonneeksi. Sukulaiset kertoivat, ettei miehestä ollut tehty havaintoja kuuteen vuoteen.

Kuusi vuotta teillä tietymättömillä. Kuollut siis, oletti varmaan moni.

Eipä ei.

Syyskesällä 2021 poliisille alkoi kertyä mielenkiintoisia vihjeitä: kadonneesta on tehty havaintoja. Vahvistus tuli 7. lokakuuta, kun virkavalta onnistui tavoittamaan nyt 65-vuotiaan miehen naapurikunnasta Keuruulta.

Ylen Puoli Seitsemän -ohjelmassa Kolho valittiin vuonna 2010 Suomen parhaimmaksi paikaksi.

– Siinä ei ollut mitään dramatiikkaa, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Latvala kertoo kohtaamisesta.

Ei toisaalta syytäkään. Miestä ei epäillä rikoksesta, sillä kateissa saa olla, jos siltä tuntuu. Miehen ei myöskään epäillä joutuneen rikoksen kohteeksi.

– Hän on ollut omasta vapaasta tahdostaan kateissa, tai sanotaan paremmin tavoittamattomissa.

Suomessa kadonneiden listasta voidaan siis pyyhkiä yksi nimi pois.

Poliisin mukaan mies on hyvinvoiva eli vahvasti elossa – mikä on erittäin poikkeuksellista yli vuosikymmenen mittaisiksi venyneissä katoamistapauksissa.

Välissä vierähti 13 ja puoli vuotta. Tänä aikana miehen nimi ja kuva ovat olleet aika ajoin esillä mediassa, kadonneiden galleriassa.

Miksi mies on halunnut pysyä tavoittamattomissa? Missä hän on ollut? Mitä hän on tehnyt? Miten hän on järjestänyt elämänsä?

Näihin kysymyksiin poliisi ei vastaa, koska kyse on miehen yksityiselämästä.

Pikaleikkaus vuoteen 2008: Lehman Brothers kaatuu, Barack Obamasta tulee presidentti, Ilkka Kanerva lähettää tekstiviestejä Johanna Tukiaiselle, maanjäristys surmaa 70 000 Kiinan Sichuanissa, Madonna konsertoi Jätkäsaaressa, 11 kuolee Kauhajoen kouluampumisissa, Martti Ahtisaari saa rauhan Nobelin...

Kolho, katoamispaikka, on saanut palan julkisuutta myöhemminkin. Ylen Puoli Seitsemän -ohjelmassa Kolho valittiin vuonna 2010 Suomen parhaimmaksi paikaksi.

Nyt 65-vuotias mies katosi 13 vuotta sitten Mänttä-Vilppulaan kuuluvasta Kolhosta.

Lokakuussa 2021 junarataa myötäilevällä kyläraitilla on tyhjentyneitä liikehuoneistoja jonossa. Elämää löytyy Postitieltä: K-Market, Osuuspankki, Kolhon nuorisotila...

Santeri Kälvi, 17, viettää alkuiltaa viimeksi mainitussa. On moottoripajan aika.

52-vuotiaan kadotessa Kälvi oli päiväkoti-iässä.

– Olen jotain kuullut tapauksesta, Kälvi muistelee.

– Hyvä, että on hengissä löytynyt. Tuntuu, että se on ollut suunniteltu juttu. Muutenhan mies olisi kuollut.

Pajan ohjaajat Hannele Airikka ja Tero Hattinen myöntävät, etteivät tiedä tapauksesta mitään. Mutta kunnioitusta 13 vuotta kestänyt temppu herättää.

17-vuotias Santeri Kälvi (oik.) oli kuullut jotain katoamistapauksesta, mutta nuorisopajan ohjaajille Hannele Airikalle ja Tero Hattiselle tapaus on vieras.

– Omasta tahdostaan saa tehdä mitä haluaa. Ihanaa, että mies on löytänyt oman tapansa elää, Airikka linjaa.

– Helppoa tuollainen ei Suomen rajojen sisällä ole, Hattinen miettii.

Hattinen korostaa, että oman tien kulkeminen on muuttunut yhä vaikeammaksi taitolajiksi.

– Nythän pitää somemaailmassa tietää toisten tekemisistä 15 minuutin välein. Mutta tämä kaveri oli yli kymmenen vuotta jossain, eikä kukaan tiennyt mitään!

– Autoihinkin suunnitellaan kilometriperusteista veloitusta. Pian voi kai seurata jalanjälkiäkin.

Yksittäistä tapausta ei asiaa tuntematta voi enempää kommentoida. Yleisellä tasolla pitkää katoamista voi silti lähestyä myös kevyemmin.

– 13 vuoden jälkeen voi jo ajatella, että ehkä se vaimo on jo leppynyt, Kälvi naurattaa kuulijoita.

K-Marketin edestä tavattu Jari Eskelinen pohtii, voiko Suomessa pärjätä luonnontuotteilla. Hän ei itse kuitenkaan suunnittele katoamista. Se kun osittain toteutuu jo asuinpaikan kautta

– Eikös tämä Kolho ole muutenkin aika syrjässä, Eskelinen heittää.

Kolholaiset eivät keksi ensin kadonneen ja sittemmin löytyneen miehen tarinasta mitään moitittavaa. Asiaan suhtaudutaan osin hämmästellen, mutta enemmän rennosti

Kolhossa tavatun Juha Hakasen mukaan tapaus oli ”vähän isompi irtiotto arjesta”.

– Sehän oli vaan vähän isompi irtiotto arjesta, Tampereella työssä käyvä Juha Hakanen, 41, kommentoi 13 vuoden katoamistemppua.

Paikallinen yrittäjä ei halua puhua nimellään, ettei leimaudu. Hyppy omasta oravanpyörästä ulottumattomiin ei ole yrittäjälle helppoa.

– Se riittäisi, jos joskus saisi olla yhden viikonlopun syrjässä, yrittäjä puuskahtaa.

Tavoittamattomissa ollut mies toivoi itse, ettei poliisi tiedottaisi hänen löytymisestään. Sisä-Suomen poliisi päätti toisin, koska muuten miehen nimi ja kuva olisivat olleet jatkossakin esillä mediassa kadonneen roolissa.

Nyt asia on selvä. Poliisi ei enää miehen liikkeisiin tai liikkumattomuuteen puutu.

Katoamiset eivät kuitenkaan lopu. Valtakunnalliseen rekisteriin tulee vuosittain 500–800 ilmoitusta kadonneesta henkilöstä.

Määrä kuulostaa hurjalta. Tutkinnanjohtaja Kari Aaltio Keuruun poliisista muistuttaa kuitenkin, että 97 prosenttia kadonneiksi ilmoitetuista löytyy.

Keuruulta nyt löytyneen miehen tapaus kuuluu sarjaan Onnellinen loppu.

Ratkaisua tosin saatiin jännittää uskomattomat 13 vuotta.