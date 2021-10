Vakuutusyhtiö ei aio korvata vahinkoa. ”Neuvotteluja on käyty jo vuosi, mutta liikahdusta ei ole tapahtunut”.

Elämä on palannut lähes entisiin uomiinsa hurjan maansortuman jälkeen neljässä rivitaloasunnossa Vaakkolammen rannalla Tampereen Kaarilassa. Odottavan aika oli kuitenkin pitkä: vuosi ja seitsemän kuukautta.

Vihdoin kuntoon saadun sortuman seuraukset eivät kuitenkaan ole ohi. Asunto-osakeyhtiön osakkaat joutunevat elämään paljon pidemmän ajanjakson korjauskuluja maksaessaan.

– Korjausten kokonaishinta ei ole vielä ihan tarkasti selvillä, mutta kokonaissumma on 1,3–1,4 miljoonaa euroa. Taloyhtiön maksettavaksi tulee reilu miljoona euroa, ehkä 1,1 miljoonaa, isännöitsijä Vesa Kujanpää Realia Isännöinti Oy:sta kertoo.

Yhtiössä on neljä taloa, joissa on yhteensä 17 osaketta. Yhtä osakasta kohden summa on siis keskimäärin noin 60 000 euroa.

Vakuutusyhtiöstä ei tällä kertaa ole apua. Sortuma ei vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan kuulu vakuutuksen piiriin.

– Neuvotteluja vakuutusyhtiön kanssa on käyty jo vuosi, mutta liikahdusta ei ole tapahtunut, Kujanpää kuvaa asetelmaa.

Talo jäi pitkälti pilareidensa varaan maan äkillisen vajoamisen seurauksena.

Kaupunki sen sijaan kustansi vastapenkereen rakentamisen omalle maakaistaleelleen rivitalotontin ja Vaakkolammen väliin. Kaupunki sitoutui maksamaan kokonaissummasta maksimissaan noin 270 000 euroa.

Maaperä petti yhtenä yönä yhden taloyhtiön asuinrakennuksen alta helmikuun puolivälissä 2020. Aamiaispöydässä ehdittiin jo ihmetellä, mihin pihan omenapuu oli kadonnut.

Lue lisää: Kosti, 81, ihmetteli, mihin ikkunasta näkyvä omenapuu oli kadonnut – pian annettiinkin 15 minuuttia poistua kotoa: evakko jatkunut jo puoli vuotta

Kadonnut oli paljon muutakin. Talo seisoi rannan puolelta lähinnä vain pilarien varassa.

Rakennus asetettiin saman tien asumiskieltoon. Asukkaat keräsivät tärkeimmät tavaransa ja lähtivät evakkoon, joka päättyi muutama viikko sitten.

Lue lisää: Kun maa sortui Eeron, 88, kodin alta, käynnistyi liki vuoden evakkopiina – ”Olen joutunut maksamaan koko ajan ylimääräistä vuokraa”

– Sortuma on korjattu. Asukkaat palasivat koteihinsa 17. syyskuuta, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Esa Kannisto kertoo IS:lle.

Lue lisää: Rivitalon maansortuman korjauksesta sopu Tampereella – veronmaksajien lasku maksimissaan noin 270 000 euroa

Liukupintasortuman korjaustyö pääsi alkuun keväällä. Isännöitsijä Kujanpää kertoo, että jäljellä on enää maisemointitöitä.

Lue lisää: Tampereella asuintaloa uhkaa sortuminen – näin vesitalvi voi johtaa maanvyöryihin