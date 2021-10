”Kaksi rokotusta saaneet, jotka joutuneet sairaalaan, ovat olleet potilaita, joille suositellaan kolmatta rokotetta”, kertoo infektio-osaston ylilääkäri Jaana Syrjänen.

Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on pysynyt Tampereen yliopistollisessa sairaalassa viikon ajan ennallaan. Hoidossa on keskimäärin toistakymmentä potilasta koronataudin takia.

Sairaalahoidossa olevista potilaista suurin osa on ollut rokottamattomia.

– Syyskuussa potilaista 78 prosenttia oli rokottamattomia, 11 prosenttia yhden rokotuksen ja 11 prosenttia kaksi rokotusta saaneita, infektio-osaston ylilääkäri Jaana Syrjänen kertoo.

–Kaksi rokotusta saaneet, jotka joutuneet sairaalaan, ovat olleet potilaita, joille suositellaan kolmatta rokotetta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan rokottamattomilla on Suomessa 17-kertainen riski sairastua vakavaan koronainfektioon täysin rokotettuihin verrattuna. Tämä on sopusoinnussa aiemmissa tutkimuksissa arvioidun rokotteiden suojatehon kanssa.

Jätevesitutkimuksista Tampereen Viinikanlahden jätevesipuhdistamolta otetuista näytteistä löytyy koronavirusta edelleen runsaasti.

Koronatartuntoja todettiin Pirkanmaalla viime viikolla edellisviikkoa enemmän. Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 312 uutta koronatartuntaa. Tartuntoja on todettu eniten perheiden sisällä, ystävien ja sukulaisten tapaamisissa sekä työpaikoilla ja kouluissa.

Koronan ilmaantuvuus Pirkanmaalla on kahden viimeksi kuluneen viikon ajalta 100 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Koko maassa lukema on 118.

Positiivisten testitulosten prosenttiosuus on edelleen noussut, nyt 6,5 prosenttiin Fimlabissa testatuista. Nousu selittyy ensisijaisesti testaamisen kohdentamisella oireileviin rokottamattomiin ja tiedetysti koronavirukselle altistuneisiin.

Yhden rokotuksen saaneita on nyt 84,3 prosenttia yli 12-vuotiaista pirkanmaalaisista. Kaksi koronarokotusta on saanut nyt 70,1 prosenttia alueen yli 12-vuotiaista asukkaista. 12–15- vuotiaista molemmat rokotteet on ehtinyt saada 4,8 prosenttia ja 16–19- vuotiaista 33,8 prosenttia.

Pirkanmaan maskisuositustatarkastellaan seuraavan kerran, kun pirkanmaalaiset ovat voineet saada molemmat rokotteensa.