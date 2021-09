Maan painuminen teki rivitalon asuinkelvottomaksi Pälkäneellä – oikeus hylkäsi asukkaiden korvausvaatimukset

Käräjäoikeuden mukaan taloyhtiön korvausvaatimukset ovat ehtineet vanhentua.

Pirkanmaan käräjäoikeus hylkäsi torstaina korvausvaatimukset, jotka liittyvät rivitalon muuttumiseen asuinkelvottomaksi Pälkäneellä maan painumisen vuoksi. Asunto-osakeyhtiö Onkkaalanrivi vaati oikeudessa Pälkäneen kunnalta kiinteistön lunastamista tai 600 000 euron korvauksia.

Käräjäoikeus hylkäsi taloyhtiön vaatimukset sillä perusteella, että ne ovat vanhentuneita. Lisäksi käräjäoikeuden mukaan kunta ei ole aiheuttanut ympäristövahinkoa.

Neljän huoneiston rivitalo rakennettiin vuonna 1988. Vuonna 2007 kävi ilmi, että rakennuksen sokkelissa on halkeamia ja kaltevuuksia. Tammikuussa 2018 rakennus asetettiin käyttökieltoon, ja kesäkuussa 2019 kunta velvoitti viimeisen asukkaan muuttamaan pois häädön uhalla.

Tontti oli Pälkäneen kunnan omistuksessa vuosina 1966–1986. Vuonna 1978 kunta kaavoitti alueen. Myöhemmin maanvaihdossa tontti päätyi rakennusliikkeelle, joka rakensi rivitalon. Käräjäoikeuden mukaan kunta ei voi olla vastuussa ympäristövahingosta, koska ympäristövahinkoa koskeva laki tuli voimaan vasta kesäkuussa 1995.

Taloyhtiön kanteen mukaan tontilla ollutta soraharjun kuoppaa käytettiin 1960–1970-luvuilla kaatopaikkana, jonne tuotiin muun muassa kotitalousjätettä, likakaivolietettä ja puiden runkoja. Asukkaille selvisi vasta vuoden 2017 paikkeilla, että tontilla on ollut kaatopaikka.

Kunta kertoi vastineessaan, että alueella ei ole pidetty kaatopaikkaa tai muutakaan jätteenkäsittelypaikkaa, vaan mahdollinen jätteen tuominen sorakuoppaan ja sen täyttäminen on tapahtunut pääasiassa luvatta.

Käräjäoikeuden mukaan taloyhtiön korvausvaatimukset ovat vanhentuneita eikä kunta ole aiheuttanut ympäristövahinkoa. Kunta on käräjäoikeuden mukaan laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa, koska se ei vaatinut pohjatutkimusta rakennuslupaharkinnan yhteydessä. Rakennuttaja on kuitenkin toimittanut pohjatutkimuksen, joka on ollut ajankohdan säännösten mukainen.

Pirkanmaan käräjäoikeus toteaa, että velka tai vahingonkorvaussaatava vanhenee kolmen vuoden kuluttua siitä, kun vahingonkärsijä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää vahingosta ja siitä vastuussa olevasta tahosta. Vanheneminen voidaan kuitenkin pysäyttää katkaisuilmoituksella, joka tulee antaa ennen vanhentumisajan päättymistä.

Käräjäoikeuden mukaan taloyhtiö teki ensimmäisen katkaisuilmoituksen ajoissa. Sen sijaan seuraava katkaisuilmoitus, joka olisi pitänyt tehdä kolmen vuoden kuluessa edellisestä, tehtiin liian myöhään. Määräpäivä oli toukokuussa 2015, mutta taloyhtiö teki katkaisuilmoituksen vasta joulukuussa 2015.

Toissijainen vanhentumisaika taas on kymmenen vuotta sopimusrikkomuksesta tai vahinkoon johtaneesta tapahtumasta. Tämä vanhentumisaika ei kuitenkaan ala vahingon havaitsemisen ajankohdasta, vaan vahingon aiheuttaneen teon ajankohdasta.

Koska vahingonkorvaussaatava on vanhentunut, taloyhtiöllä ei ole enää oikeutta esittää kunnalle korvausvaatimuksia, käräjäoikeus toteaa.

Käräjäoikeus määräsi taloyhtiön korvaamaan Pälkäneen kunnalle yli 20 000 euron oikeudenkäyntikulut. Tuomiosta on mahdollista valittaa hovioikeuteen.