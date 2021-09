Väitöskirjatutkija Heikki Mansikka-ahon mukaan kansalaisten turvallisuus on heikentynyt, kiitos poliisin hallintorakenneuudistusten. Paluu entiseen malliin tietäisi vain 8,7 miljoonan palkkakustannuksia.

Poliisin jäykkä linjaorganisaatio on osoittautunut ”melkoisen tehottomaksi”, katsoo hallintotieteiden lisensiaatti Heikki Mansikka-aho.

Muutama vuosikymmen sitten: 229 nimismiespiiriä. Nyt: 11 poliisilaitosta.

Voi sanoa, että kansalaisten turvallisuudesta vastaavan valtiovallan organisaatio on vuosikymmenten mittaan tiivistynyt ihan kiitettävästi.

Lopputulos ei kuitenkaan ole kiitettävä. Näin sanoo Heikki Mansikka-aho – lähes 45 vuoden poliisikokemuksellaan.

– Yhteiskunnan sisäinen turvallisuus on rakenneuudistusten myötä heikentynyt merkittävästi, Mansikka-aho sanoo ja vaatii tilalle uutta uudistusta, joka ottaisi askeleita takaisinpäin.

Suomeksi: Mansikka-aho haluaa perinteiset ”kyläpoliisit” takaisin.

– Jokaisessa vähintään 5000 asukkaan kunnassa pitäisi olla oma aluepoliisi, Mansikka-aho vaatii.

Vaatimus ei tarkoita vain yhtä paikkakunnalla päivystävää henkilöä vaan kiinteää toimipistettä, jossa olisi töissä yksi poliisi tuhatta asukasta kohden. 5000 asukkaan paikkakunnalla siis viittä työntekijää.

Sekin olisi vähän. Mansikka-ahon mukaan EU:n keskiarvo on yksi poliisi noin 400 asukasta kohden. Suomessa keskiarvo on EU:n suurin, noin 770. Helsingissä lukema on 500.

– 5 000 asukkaan raja ei toki ole suoraviivainen. Jos on seutukunta, jossa on vaikka kolme 4 000 asukkaan kuntaa, voisi alueella olla poliisilla oma toimipiste.

Heikki Mansikka-aho on eläkkeelle jäänyt rikoskomisario, joka työskenteli urallaan muun muassa Jyväskylässä ja Kuopiossa.

Rikoskomisarion työstä eläköitynyt Mansikka-aho perustelee näkemyksiään laajemmin tuoreessa hallintotieteiden väitöskirjassaan, joka tarkastetaan Tampereen yliopistossa lokakuussa.

Väitöskirjassaan Mansikka-aho keskittyi Sisä-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjanmaan poliisilaitosten alueeseen. Pohjanlahdelta Venäjän rajalle yltävällä kaistaleella työskentelee noin 30 prosenttia Suomen poliisivoimista.

– Alueella on 29 yli 5 000 asukkaan kuntaa, joissa ei ole poliisin toimipistettä. Viimeisen 20 vuoden aikana toimipiste on lakkautettu jopa 72 alueen kunnasta.

Mansikka-aho puhuu suoraan ”vanhan ajan kunnon poliisista”. Eikä hätkähdä, vaikka moni pitää menneen haikailua epärealistisena.

– Uskon, että kehityksen voi kääntää. Se on pakko kääntää.

Mansikka-ahon mukaan poliisille riittäisi yksi ainoa virasto, jonka alla toimisi hyvinvointialueita myötäilevä divisioonarakenne.

– Nyt linjaorganisaatio on jäykkä alas asti, mikä aiheuttaa melkoista tehottomuutta.

Esimerkki poliisin arkeen osuvasta, vuonna 2009 voimaan tulleesta uudistuksesta on kuvaava:

– Tuli määräys, että rikostutkijat eivät saa enää lähteä hälytyskeikoille, eivätkä kenttäpartiomiehet saa suorittaa tutkintaa. Sitä monen kokeneen poliisin oli vaikea ymmärtää.

Poliisi joutuu työskentelemään pitkien etäisyyksien Suomessa aivan liikaa autossa istuen.

Nykymallissa poliisiasemat ovat etäällä toisistaan. Matkaa rikos- ja onnettomuuspaikoille on usein aivan liikaa.

– Toimintavalmiusajat ovat heikentyneet selvästi. Vuosien 2005–17 välillä ajat hidastuivat kiireellisissä A- ja B-luokan tehtävissä yli 44 prosenttia. Nyt joudutaan odottamaan poliisia 25 asteen pakkasessa onnettomuuspaikalle joskus tuntikaupalla.

Kun putkaverkostokin on harventunut, poliisin työajasta menee ihan liikaa juoppokuskin hommissa.

Mansikka-ahon aluepoliisimallissa asiat järjestettäisiin toisin, ”sekapoliisijärjestelmällä”.

– Kun samat henkilöt tutkivat rikoksia ja hoitavat hälytystehtäviä, heillä on yhteys kansalaisiin. Tämä helpottaa rikosten selvittämistä.

Etuja olisi muitakin: verkostoituminen kunnan viranomaisten kanssa auttaisi asioihin paneutumista. Lieveilmiöihin olisi helpompi puuttua, ja myös paikallinen valistustyö ja tiedottaminen jouhevoituisivat.

– Poliisilla pitää olla tuntosarvet kuntaan, Mansikka-aho tiivistää.

Nyt tuntosarvet puuttuvat laajoiltakin alueilta. Mansikka-aho muistuttaa muutamia vuosia sitten julkisuuteen nousseista Pihtiputaan ”Yöpyöveleistä”, paikallisista vapaaehtoisista, jotka ryhtyivät valvomaan lakia omine lupineen. Ryhmän tekemisiä puitiin käräjäoikeudessa saakka.

Poliisijohto perustelee aiempia uudistuksiaan hallinnon keventämisellä. On satsattu operatiiviseen toimintaan toimitilojen kustannuksella.

Monen etenkin pienemmän paikkakunnan kyläraitilla halutaan kuitenkin, että poliisi olisi tavoitettavissa.

– Ohikiitävä poliisiauto on eri asia kuin kiinteä rakennus.

Säästöjä seinistä luopumisella ei ole Mansikka-ahon mukaan edes saatu.

– Poliisin toimitilakulut ovat kasvaneet kaikesta huolimatta esimerkiksi Itä-Suomessa 88 000 euroa.

– Halpoja toimitiloja ei kannata lakkauttaa! Varsinkin kun niiden sijaan poliisille yleensä pystytetään maakunnan pääkaupunkiin kalliille paikalle uusi, hieno rakennus.

Jos poliisi hajautuisi pienemmille paikkakunnille, suuremmilta asemilta liikenisi sinne kalustoa kuten autoja.

– Kunnat tulisivat varmasti mielellään vastaan tila-asioissa. Tyhjiä liikekiinteistöjä on pilvin pimein!

Samalla poliisi voisi kohentaa myös lupapalveluverkostoaan.

Enemmän työntekijöitä isoissa yksiköissä vai vähemmän pienissä? Siinä pohdittavaa poliisille ja poliitikoille.

Samaan aikaan käydään käydään (jälleen) tiukkaa vääntöä poliisin määrärahoista. Mansikka-aho myöntää, että hänen mallinsa toisi lisäkustannuksia, mutta laskelmien mukaan varsin vähän.

– Turvallisuuspalveluita koskeva uudistus lisäisi palkkakustannuksia 8,7 miljoonaa euroa. Muitakin menoja olisi, mutta ne eivät ole merkittäviä.

Mansikka-ahon pääpointti on kuitenkin yksinkertainen:

– Kysymys kuuluu: voiko turvallisuuspalveluita hoitaa etänä. Tutkimukseni mukaan ei voi.

Hallintotieteen lisensiaatti Heikki Mansikka-ahon hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja Poliisi, mistä tulet, minne menet? Valtionhallinnon rakenneohjelmien tavoitteiden toteutumisen arviointi poliisin hallintorakenneuudistuksissa tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 8. lokakuuta kello 12.00 alkaen Pinni A Paavo Koli -salissa, Kanslerinrinne 1. Tampere. Vastaväittäjänä toimii professori Sanna Laulainen Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Jari Stenvall Tampereen yliopistosta.