Tutkimus: Lapsen kehitys vaarantuu, jos kännykkä pitää isän ja äidin otteessaan

Ruutuajalla on yhteys pienten lasten kielenkehityksen hidastumiseen.

Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkimuksen mukaan runsas ruutuaika voi haitata pienten lasten kielellistä kehitystä. Asiasta kertoo Tays tiedotteessaan.

Tutkimuksessa selvitettiin 1,5-vuotiaiden ja 2-vuotiaiden puheen ja kielellisen ilmaisun kehittymistä vanhemmilta saatujen tietojen pohjalta. Tutkimuksessa oli mukana 1 667 suomenkielistä perhettä.

Lasten sanavarasto on tutkimuksen mukaan kapeutumassa. Tuloksissa korostuu vanhempien rooli. Kyse ei ole vain lasten ruutuajasta vaan myös siitä, miten äidit ja isät suhtautuvat elektronisiin laitteisiin.

– Vanhempien elektronisten laitteiden käytöllä voi olla vaikutusta lapsen kielelliseen kehitykseen. Esimerkiksi laitteiden usein toistuva vilkuilu voi kapeuttaa keskustelun ja puuhailun sisältöä lapsen kanssa, tutkija, apulaisylilääkäri Marja Asikainen Taysin foniatrian poliklinikalta sanoo tiedotteessa.

– Tämäkin tutkimus viittaa siihen, että lapsen toimintakyvyn kehittymiseen vaikuttaa lapsen ja vanhempien yhteisen tekemisen määrä ja se, mitä tehdään, millä tavoin, ja kuinka usein.

Vanhempia pyydettiin kuvaamaan lapsensa sanavarastoa, sanojen yhdistämistä, puheen ymmärrettävyyttä, sormella osoittamista ja ohjeiden noudattamista. Aineistoa kerättiin vuosina 2013–2015.

Vanhemman arvion mukaan lasten käyttösanasto on sitä pienempi, mitä enemmän lapsi ja vanhemmat viettivät sähköisten medioiden äärellä.

Puolitoistavuotiaista lapsista noin kahdella kolmasosalla (69 %) oli korkeintaan 20 sanan sanavarasto, ja kolmasosalla (36 %) oli käytössä korkeintaan viisi sanaa. Kaksivuotiaista vajaa kolmasosa (32 %) käytti korkeintaan 40:tä sanaa.

Kymmenesosalla kaksivuotiaista oli 40–50 sanan sanavarasto. Luvut ovat pienempiä kuin muissa tutkimuksissa, ja tulosten perusteella näyttää siltä, että lasten sanavarasto saattaa kehittyä aiempaa hitaammin.

Sähköisen median käyttö voi olla myös lapsen toimintakykyä kehittävää, tutkijat toteavat tiedotteessa. Lapsella pitää kuitenkin olla runsaasti aikaa muillekin puuhille ja sähköisten välineiden sisältö pitää valita mielekkäästi.

Eniten vaikutusta havaittiin olevan sekä lasten että vanhempien ruutuajalla. Sanavarasto oli pienempi myös niillä lapsilla, joille ei luettu kuvakirjaa päivittäin.

– Mobiililaitteiden käytön hurja lisääntyminen noin 10–15 vuoden aikana näkyy kaikkialla, Asikainen sanoo tiedotteessa.

– Runsaan käytön vaikutuksista lasten toimintakyvyn kehittymiseen ja hyvinvointiin on huolta väestötasollakin. On myös mahdollista, että lasten tuen tarve, ja tukea tarvitsevien lasten määrä, ovat lisääntyneet. Aihepiiriä on tärkeä tutkia tarkemmin.

Tutkimukseen osallistuneet perheet kutsuttiin mukaan satunnaisotannalla Pirkanmaan äitiysneuvoloiden asiakkaista ennen lapsen syntymää.

Tutkimustulokset on julkaistu Acta Paediatrica -tiedejulkaisussa heinäkuussa 2021 (doi: 10.1111/apa.16021). Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Tampereen yliopiston ja THL:n kanssa.