Tamperelaismies sai hämmentävän puhelun, joka oli täyttä totta: ”Tarjottiin ratikkaa ilmaiseksi”

Tampereen kaduilla ensimmäisenä kolkutellut saksalainen testiratikka on varikolla tyhjän panttina. Škoda Transtech etsii vaunuvanhukselle uutta kotia.

Puhelin soi tamperelaisen Johan Sirénin kotona pari viikkoa sitten kesken etätyöpäivän.

– Tarjottiin ratikkaa ilmaiseksi, Sirén tiivistää puhelun ydinviestin.

– Olihan se hiukan hämmentävä hetki. Mutta kyllä mä heti uskoin soittajaa, joka esitteli olevansa Škoda Transtechilta.

Škoda Transtech on Kajaanissa toimiva kiskokaluston valmistaja. Tampereella elokuusta alkaen virallisesti liikennöineet raitiovaunut ovat juuri Škoda Transtechin tekemiä.

40-vuotiaan ratikan ohjaamo ei ole ihan se nykyaikaisin.

Tarjottu ratikka ei kuitenkaan ole kajaanilaistuotantoa. Kyseessä on Hannoverista, Saksasta Tampereelle toissa talvena kuljetettu vanha testiratikka, joka korkkasi Tampereen kiskot ennen kuin nyt käytössä olevia vaunuja ryhdyttiin tuomaan Kajaanista.

Hannoverissa käytöstä poistettu noin 40-vuotias testiratikka teki keväällä 2020 sen, mitä piti. Nyt se odotellut jo runsaan vuoden ajan kohtaloaan Tampereen raitiotievarikolla Ruskossa.

Niinpä Škoda Transtech on ryhtynyt etsimään uutta omistajaa ratikalle.

– Minulle kerrottiin, että heillä olisi ylimääräinen ratikka ja että olisi kiva, jos sille saataisiin seuraava käyttäjä, Sirén kertoo.

Varsinaiseen käyttöön ratikkaa ei tosin helposti saa. Suomessa on kaksi raitiotietä, joista toinen on Helsingissä. Pääkaupungissa raideväli on kuitenkin kapeampi kuin Tampereelta vapautuneen testiratikan.

Tampereellakaan kyseisellä ratikalla ei voi enää ajaa, sillä raitiolinjan sähköistystä muutettiin testiajojen jälkeen. Toki hannoverilaista voisi remontoida uuden sähköistyksen mukaiseksi, minkä jälkeen sillä voisi ainakin teoriassa kulkea uusien vaunujen mukana.

– Pikkusen sen kanssa pitäisi näperrellä, että siitä saataisiin vaikkapa pubiratikka, Sirén pohtii.

Rautatiet ovat tamperelaisen Johan Sirénin harrastus. Siksi hän sai puhelun, jossa tarjottiin ratikkaa.

Sirénille Škoda Transtechilta soitettiin, koska hän on Pirkanmaan rautatieharrastajien kerhon puheenjohtaja.

– Kerrottiin, että tästä ratikasta on vain kuluja eli se voitaisiin antaa ilmaiseksi. Mutta ilmaistahan ratikan hankkiminen ei käytännössä olisi, sillä sen siirto varikolta maksaa aika paljon.

Sirén otti soittajan tiedot ylös ja sai puolestaan luvan jakaa tietoa tarjouksesta kiskoliikenteen harrastajien parissa.

– Asia on otettu huumorilla vastaan. Mutta muutama on halunnut keskustella asiasta Škoda Transtechin kanssa.

Škoda Transtechin toimitusjohtaja Juha Vierros myöntää yhtiön etsivän ratikalle uutta kotia.

– Tampereen raitiotie katsoo, ettei siitä saa heille enää peliä. Eikä varikko ole mikään romunsäilytyspaikka, Vierros taustoittaa.

– Meiltä on lähestytty muutamaa tahoa myös kotimaasta. Olisi tietysti kiva nähdä, että raitiovaunu pysyisi kokonaisena ja mahdollisimman lähellä. Itseisarvo se ei meille tietenkään ole.

Vierroksen mukaan Škoda Transtech ei kuitenkaan aio ratikkaa antaa eteenpäin aivan ilmaiseksi – toisin kuin Sirén sai puhelussa kuulla.

– Ehkä se on vähän väärää tietoa. Ratikassa on totta kai paljon arvokkaita osia käytettäväksi, se on selvä juttu.

– Mielenkiintoa on ollut. Kiinnostaa nähdä, kerätäänkö siitä hyviä varaosia jonnekin vai löytyykö sille jotain muuta käyttöä.

Ilmainen tai ei, ratikka tulee joka tapauksessa maksamaan seuraavalle omistajalleen paljon. Ratikalla on painoa lähes 40 tonnia, eikä siirtosumma euroina siitä välttämättä merkittävästi poikkea.

– Se on viisinumeroinen luku varmaan, Vierros arvioi.

Ratikan itselleen hankkiva voi tutustua muun muassa Hannoverin verkostoon.

Johan Sirén työskentelee raha-asioiden parissa Aito Säästöpankin paikallisjohtajana. Omaan ratikkaan hän ei kuitenkaan aio sijoittaa.

– Mun juttu tämä ei ole. Tietysti, jos olisi sille paikka, niin kivahan sitä olisi ylläpitää.

– Varsinaista historiallista arvoa ratikalla ei ole. Paitsi olihan se ensimmäinen, joka liikkui omin voimin Tampereen verkostossa. Teknisestihän se on hyvässä kunnossa.

Škoda Transtech toivoo hannoverilaisen kohtalon selviävän nopealla aikataululla.

– Kiva olis, jos vaikka joku Sulo Vilen sen ostais, kun halvalla saa, Vierros heittää.

Vielä jos tällainen sulovilen löytäisi jostain sopivat kiskotkin...!