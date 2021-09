DNA-testi ei auttanut, syyte nurin – kumpi kaksonen tupakoi rikospaikalla?

Koska vastaajan DNA on sama kuin hänen kaksoisveljensä, jäi miehen syyllisyydestä ”varteenotettava epäily”.

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi noin 30-vuotiaan miehen vuonna 2018 tehdystä kahdesta varkaudesta, mutta Turun hovioikeus on tuoreessa ratkaisussaan kumonnut syytteet.

Tuomio meni nurin, vaikka rikospaikalta löytyi miehen DNA:ta sisältänyt tupakantumppi.

Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion tutkimus osoittautui lopulta hyödyttömäksi, sillä vastaajalla on kaksoisveli. Hovioikeus joutui Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausuntoon vedoten toteamaan, ettei identtisiä sisaruksia voi erottaa toisistaan DNA-tutkimuksella.

– Asiassa ei ole selvitetty, että DNA-tunniste olisi juuri (vastaajan), hovioikeus totesi ratkaisussaan.

Hylätyt syytteet koskevat elokuussa 2018 Tampereen Tesomalla sijaitsevan puuterminaalin alueella tapahtuneita rikoksia.

Yksi terminaalissa töissä ollut mies teki näköhavainnon vastaajasta, mutta se ei riittänyt näytöksi.

– Samaa näköä on, mutta ei pysty 100 % sanomaan, työntekijä kertoi oikeudessa.

Poliisille työntekijä sanoi aiemmin esitutkinnassa seuraavasti:

– Näin, kun pihasta kääntyi harmaa henkilöauto, jonka kyydissä minusta istui tämä sama kaveri.

Miehen epäiltiin anastaneen toisen asianomistajan telahakkurista kaukosäätimen ja kauko-ohjauslaitteen. Lisäksi miehen epäiltiin vaurioittaneen hakkuria irrottamalla siitä polttoainesihdin ja antennin.

Toisen asianomistajan pyöräkuormaajasta miehen epäiltiin rikkoneen sivulasin ja anastaneen LA-radiopuhelimen. Lisäksi miehen epäiltiin vahingoittaneen kuormaajasta muun muassa punnitusvaa’an, tulostimen ja virtalukon.

Vastaajan – tai hänen kaksoisveljensä – jättämä tupakantumppi löytyi pyöräkuormaajan portaiden kohdalta.

Käräjäoikeus katsoi näytön riittävän – ilman järkevää epäilyä:

– Vaikka (vastaajalla) on luonnollisesti sama DNA-tunniste kuin hänen identtisellä veljellään, olisi melkoinen sattuma, että hänen polttamansa tupakan tumppi olisi päätynyt paikalle, josta on yritetty anastaa omaisuutta ja jossa arvokkaita laitteita on rikottu, käräjäoikeus kirjasi perusteluihinsa joulukuussa 2019.

Vastaaja valitti hovioikeuteen. Valituksen mukaan ”kysymyksessä on voinut olla myös hänen identtinen kaksoisveljensä”, jonka vuoksi asiasta jää järkevä epäily.

Hovioikeudelle ei jäänyt vaihtoehtoja: varas olisi voinut olla myös vastaajan veli. Eli syyllisyydestä jäi sittenkin järkevä epäily.

– Kuten käräjäoikeuden tuomiosta ilmenee todistaja ei ole kyennyt tunnistamaan (vastaajaa) tapahtumapaikalla olleeksi henkilöksi, hovioikeus korosti.

Käräjäoikeus määräsi vastaajan maksamaan telahakkurin omistajalle vahingoista korvauksia liki 2 600 euroa. Pyöräkuormaajan omistaja ei esittänyt korvausvaatimuksia oikeudessa.

Hovioikeuden ratkaisun myötä vastaaja välttyy myös korvauksien maksamiselta.

Syyttäjä kertoo IS:lle tyytyvänsä tuomioon. Syyttäjän mukaan tutkinnan avaaminen uudestaan ei todennäköisesti muuta tilannetta.

– Yleisellä tasolla voi sanoa, että tällaisessa tapauksessa teko kiistetään puolin ja toisin, syyttäjä toteaa IS:lle.

Kokonaan ilman rangaistusta vastaaja ei jää, sillä käräjäoikeuden tuomio jäi voimaan 11 muun syytekohdan osalta. Mies tuomittiin käräjillä eri pikkurikoksesta, lähinnä varkauksista ja näpistyksistä, neljän kuukauden ja 15 päivän ehdottomaan vankeuteen.

Hovioikeus alensi vastaajan vankeusrangaistusta 60 päivään. Rangaistuksen lieventämiseen vaikuttivat myös vastaajan muut tuomiot.