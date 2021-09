Kolmas kaasuasema avattu Tampereella

Kaasua voi tankata nyt myös kolmostien varrella Ikean tuntumassa.

Kaasuauton tankkaaminen on yhtä helppoa kuin bensa-autonkin.

Kaasukäyttöistä autoa käyttävien palvelut paranevat Tampereella. Gasum on avannut kaupunkiin torstaina kolmannen tankkauspisteensä, joka sijaitsee Lahdesjärvellä, Ikean huonekaluliikkeen yhteydessä.

Kaksi aiempaa tankkausasemaa sijaitsevat Lielahdessa ja Nekalassa.

Uusi tankkausasema palvelee sekä jakelukalustoa että henkilöautoliikennettä jakelemalla paineistettua biokaasua ja maakaasua, joka jalostetaan IKEA-tavaratalojen ruokahävikistä.

Gasumin ja Ikean kiertotalousyhteistyön ensimmäiset kaasutankkausasemat avautuivat vuonna 2018 Espoon ja Vantaan IKEA-tavaratalojen yhteyteen. Jatkossa kaasutankkausasema löytyy Suomen jokaisen IKEA-tavaratalon läheisyydestä.

Kaasutankkausasemalle on kysyntää myös Tampereen alueella, jossa kaasuautokannan vuositason kasvu on huikeat 36 prosenttia, kun koko maassa kasvua on 32 prosenttia.