Auton nopeuden suistumishetkellä arvioidaan olleen vähintään 120 kilometriä tunnissa.

Poliisi on mallintanut viime vuoden elokuussa Nokialla tapahtuneen kuolonkolarin tapahtumia. Ulosajossa kuoli kaksi vuonna 2002 syntynyttä tyttöä ja vuonna 2003 syntynyt poika.

Auton kuljettajalle vaaditaan vähintään kuuden ja enintään yhdeksän vuoden vankeustuomiota.

Onnettomuuden tapahtuessa 17-vuotiaalla kuljettajalla oli veressään liki 1,7 promillea alkoholia. Syyttäjän mukaan mies oli humalassa lähtiessään kuljettamaan autoa ja nautti lisää alkoholia ajomatkan aikana.

Ennen ulosajoa Citroen DS3:n ajonopeus oli ollut ainakin 170 kilometriä tunnissa ja ulosajon aikaan vähintään 120 kilometriä tunnissa.

Suomen Vahinkotarkastuksen tekemän raportin mukaan auto oli kulkenut Porintietä lännestä Nokian ja Tampereen suuntaan. Lähestyttäessä tapahtumapaikkaa tie kaartaa hyvin loivasti vasemmalle, turmapaikan kohdalla tie on lähes suora.

Auto ajautui ulos kulkusuunnastaan oikealle. Sen ajautumisesta olivat jääneet jäljet tien penkereen luiskaan. Jäljissä näkyy voimistuva sivuluisu oikea kylki edellä, ja jäljet kaareutuvat lievästi vasemmalle.

SVT;n raportin mukaan auto törmäsi ensin oikean kyljen takaosalla mäntyyn. Mänty meni törmäyksen voimasta poikki. SVT arvioi törmäysnopeuden mäntyyn olleen noin 104 km/h.

Auto tuhoutui onnettomuudessa täydellisesti.

Auto vaurioitui ensimmäisestä törmäyksestä erittäin pahoin. Auto meni poikki niin, että auton peräosa ‒ mukaan lukien takapenkki ja taka-akseli ‒ päätyi törmäyspaikalta pidemmälle kuin auton etuosa. Osa matkustajista putosi kyydistä ennen auton pysähtymistä.

SVT:n raportin mukaan auton etuosa on osunut oikealla etukulmallaan männyn jälkeen olleeseen koivuun, jonka jälkeen se päätyi törmäyspaikoilta kulkusuuntaan nähden vasemmalle lähelle tien reunakaiteen alkuosaa.

Koivu jäi pystyyn. Sen pinnassa oli jälkiä törmäyksestä. Törmäysnopeuden koivuun arvioidaan olleen 82–87 kilometriä tunnissa.

Tien pinta oli tapahtumahetkellä paljas ja kuiva. Myös tien penkereen nurmi ja muu kasvusto olivat kuivia.

Auton ulosajolle ei löytynyt selvää syytä. SVT toteaa, että auton huippunopeudellakin kyseessä oleva onnettomuuskohta pitäisi olla ongelmatonta ajaa hyvällä ajokelillä kuivalla tai jopa märällä asfaltilla.

Auto on kuitenkin jostakin syystä poikennut merkittävästi normaalista tien mukaisesta ajosuunnasta.

Syyttäjä vaatii turma-auton kuljettajalle pitkää vankeusrangaistusta.

SVT kuitenkin toteaa, että huomiota herättää se, että auton käsijarru oli vedetty päälle eli yläasentoon.

– Jos näin on käynyt ajossa, voisi se aiheuttaa auton hallinnan menetyksen. Toisaalta käsijarru voisi olla vedetty ajossa vasta penkereellä suistumisen aikana, mikä voisi selittää joitakin suistumisjäljistä lähempänä törmäyspaikkoja. Jos joku on vetänyt käsijarrun vasta pysähtymispaikalla, se herättäisi kysymyksen, kuka näin on tehnyt ja miksi, raportissa sanotaan.