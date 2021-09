Sen piti olla neljän nuoren hauska retki meren rannalle Yyteriin. Kolme heistä kuoli kuitenkin paluumatkalla rajussa ulosajossa Nokialla. Humalaista kuskia syytetään kolmesta taposta. Viimeiset someviestit autosta kertovat pelosta takapenkillä.

Nuoren väkivaltainen kuolema pysäyttää. Mutta entä kun elämänlanka katkeaa yhtä aikaa ja äkillisesti kolmelta nuorelta? Ja kun lisäksi nuorten kuolemasta syytettynä on neljäs nuori, kaverina pidetty?

Tällaisen tragedian äärellä oltiin eilen Pirkanmaan käräjäoikeudessa, jossa syyttäjä vaati 18-vuotiaalle nuorukaiselle yhdeksän vuoden vankeusrangaistusta kolmesta taposta.

Syytteen mukaan 1,68 promillen humalassa reilua ylinopeutta ajanut nuorukainen, tuolloin vain 17-vuotias, ajoi ulos tieltä. Auto osui hurjalla voimalla ensin mäntyyn, sen jälkeen 25 senttiä vahvaan koivuun ja katkesi keskeltä.

Kyydissä olleet kolme nuorta – 17-vuotias poika, 17-vuotias tyttö ja 18-vuotias tyttö – kuolivat heti.

Kuvat kertovat ulosajon rajuudesta.

Syyttäjä katsoo, että kyseessä oli tavanomaisen huolimattomuuden sijaan tahallisuus. Siksi syyte taposta.

– (Vastaajan) on pitänyt tai hänen on täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että sanotussa vahvassa humalatilassa henkilöauton kuljettaminen sanotuilla nopeuksilla varsin todennäköisesti johtaa ulosajoon ja siten autossa olleiden kuolemaan, syyttäjä kirjasi haastehakemukseen.

Syytteen mukaan vauhtia oli enimmillään ainakin 170 km/h. Ulosajohetkellä vauhtia oli ainakin 120 km/h. Jarrupoljinta vastaaja ei ollut tutkimusten mukaan painanut.

– Auto on kulkeutunut penkereelle, jossa auto on (vastaajan) käytettyä käsijarrua kulkenut penkereellä ainakin osittaisessa sivuluisussa ja osunut oikea kylki edellä puuhun.

Poikkeusluvalla 17-vuotiaana ajokortin saanut vastaaja on ainoa, joka voisi kertoa tapahtuneesta. Esitutkinnassa hän jotain tuoreeltaan kertoikin, mutta oikeussalissa hänen muistinsa oli ratkaisevilta osin tyhjentynyt.

Nuorukainen joka tapauksessa kiistää syytteen. Hänen mukaansa auton ratissa oli ulosajon tapahtuessa joku toinen.

Esitutkinnassa vastaaja väitti kömpineensä ulosajon jälkeen autosta apukuskin paikalta. Tämä ei voi pitää paikkaansa, sillä yksi kuolleista löytyi penkiltä vyötettynä.

Tämän vastaajan kännykästä lähetetyn viestin perusteella nopeus oli peräti 170 km/h. Tekstissä kerrotaan, että kyseessä on ”Citican huiput”.

Syyteharkintaan vaikuttivat myös vastaajan kännykästä ajon aikana lähetetyt Snapchat-viestit ja kännykästä löytyneet kuvat ja videot. Syyttäjä katsoo materiaalin todistavan, että ratissa oli nimenomaan vastaaja.

Vastaajan Snapchat-viestissä hehkutetaan ylinopeutta.

Esitutkinnassa saatiin vihiä myös vastaajan mahdollisesta itsetuhoisuudesta. Oikeudessa vastaaja kiisti kuitenkin tämän.

Vastaajan mukaan muut tiesivät hänen kännykkänsä pääsykoodin. Viestit eivät ole siis välttämättä hänen lähettämiään.

Kyydissä olleen tytön kaverilleen lähettämä viesti vain kymmenisen minuuttia ennen ulosajoa kertoo pelosta. Viestin vastaanottaja kertoi poliisille kuulusteluissa näin:

– (Tyttö) ei puhunut videolla mitään, mutta (tyttö) kirjoitti samalla, että kuski oli juovuksissa ja joi koko ajan. Ihan videon lopulla (tyttö) kirjoitti, että se varmaan kuolee. Minusta tuntui, että (tyttö) kirjoitti sen lopun läpällä, mutta tuskin kukaan tuollaista kirjoittaa täysin vitsillä. Kyllä siinä oli varmaan joku ajatus, että se mitä kuski tekee, on väärin, eikä tule loppumaan kovin hyvin.

Poliisi: Miten (tyttö) kirjoitti, että hän varmaan kuolee?

– Mä varmaan kuolen.

Dronella otettu kuva paljastaa, miten auton tielle ensin osunut mänty meni törmäyksen voimasta poikki.

Menehtyneiden nuorten omaisten ja ystävien suru oli vahvasti läsnä etenkin kun todisteita läpikäydessä oltiin ajallisesti lähinnä kohtalokasta hetkeä.

Tuolloin, sunnuntaita 16. elokuuta 2020 hieman kello yhden jälkeen yöllä ensimmäiset ohikulkijat pysähtyivät katsomaan, mitä Nokialla Porintiellä oli tapahtunut.

Yö oli pimeä, joten karmea totuus ei paljastunut paikalle osuneille hetkessä. Hätäkeskuksen päivystäjä sai hiljalleen kuvan.

– Yks on näköjään tippunut autosta jo pois, kertoo soittaja.

Päivystäjä kysyy, onko henkilö hereillä.

– Ei oo hereillä, soittaja sanoo.

Ja pian:

– Oota, mä löysin nyt täältä yhen ihmisen.

– Tää auto on siis aivan osina. Takarengas, takapää lähteny irti.

– Tota, mä kyllä pahasti luulen, että noi kaks on kuollu, jotka tota tossa on.

Taustalta kuuluu miehen ääni:

– Ei ne voi olla kuollu, ei voi olla kuollu.

Vastaaja peitti kasvonsa kuvaajien läsnäollessa sanomalehdellä. Myöhemmässä vaiheessa hänen kasvojensa peittona oli hupparin huppu ja korkealle nostettu musta maski.

Huutaja on ainoa, joka on selvinnyt ulosajosta hengiltä, sillä pian selviää, että auton sisällä oleva nuori mies on myös menehtynyt. Vastaaja selvisi syyttäjän mukaan hengissä siksi, että kuskin paikka oli törmäyksessä turvallisin. Vastaaja voi kiittää pelastumisestaan myös lauennutta turvatyynyä.

Törmäyksen voimaa kuvaa se, että toinen ohikulkija, mies, ei edes tunnistanut romuttuneen auton merkkiä, vaikka piti itseään automiehenä.

Kyseessä oli Citroën DS3. Toinen takapenkillä olleista tytöistä oli auton haltija.

Onnettomuuspaikalle osunut todistaja kertoi esitutkinnassa vastaajan käytöksestä.

Nuolen osoittamaan paikkaan Porintien varteen Nokialle päättyi kolmen nuoren elämä elokuussa 2020.

– Poika oli kuskin puolen kyljellä ja itki ja koitti katsoa autoon välillä. Hän oli niin sekaisin ja shokissa mun mielestä. Hän liikkui siinä auton vieressä, itki ja huusi. Siinäkin hän huusi, että miks mä en kuollu.

Kyse oli neljän nuoren irtiotosta. Ei ihan viattomasta, sillä alkoholia käytettiin, vaikka autossa olleista kolme oli alaikäisiä.

Auton haltijan, 17-vuotiaan tytön vastaaja oli tuntenut pidempään, mutta kaksi muuta nuorta olivat varsin uusia tuttavuuksia. Toisen tytöistä hän oli tavannut vasta samana päivänä. Pojan vastaaja oli tuntenut pari, kolme viikkoa.

– Mentiin viettään viimeistä hellepäivää. Ajateltiin tehdä sellainen pieni reissu sinne, vastaaja kertoi esitutkinnassa päähänpistosta lähteä Yyteriin lauantaita viettämään.

Idea oli vastaajan mukaan tyttöjen.

Vastaaja kertoo ajaneensa koko menomatkan vakionopeudensäädin päällä ja olleensa tuolloin selvin päin. Juomisen hän aloitti vasta perillä.

Vastaajan mukaan nelikon piti jäädä Yyteriin yöksi, joko leirintäalueelle tai vain hiekalle. Mutta jostain syystä mieli muuttui ja Citroënin nokka kääntyi illan tullen kohti Pirkanmaata.

Vahvaan koivuun osunut Citroën katkesi kahteen kappaleeseen.

Kuolleiden nuorten vanhemmat ja sisarukset vaativat vastaajalta kärsimyskorvauksia osapuilleen yhteensä noin sadan tuhannen euron arvosta.

Omaisensa menettäneiden joukossa on yksi, joka ei vielä menetystään ymmärrä. Apukuskin paikalla matkustanut 17-vuotias poika ehti viikko ennen kuolemaansa tulla pienen tytön isäksi.

Nyt hieman yli vuoden ikäinen lapsi saapui eilen iltapäivällä äitinsä kanssa Tampereen oikeustalolle. Saliin saakka lapsi ei sentään mennyt vaan jäi läheisten hoivattavaksi aulaan.

Nuori äiti meni kuulemaan, mitä lapsen isän taposta syytetty nuorukainen kertoi kohtalokkaista hetkistä.

Vain sen, ettei muista mitään.

Oikeudenkäynti jatkuu todistajien kuulemisella perjantaina. Loppulausunnot annetaan maanantaina.