Nokialla viime elokuussa tapahtuneen kuolonkolarin esitutkinnassa on käytetty auton sisältä kuvattua materiaalia, jota on jaettu somepalvelu Snapchatissa.

Sunnuntain vastaisena yönä 16. elokuuta 2020 kolmen nuoren henkilön elämä päättyi, kun henkilöauto ajautui kovassa vauhdissa ulos tieltä ja osui puuhun Porintiellä Nokialla.

Auton neljäs matkustaja ja epäilty kuljettaja selvisi hengissä, ja häntä vastaan on nostettu syytteet kolmesta taposta. Asian käsittely alkoi Pirkanmaan käräjäoikeudessa keskiviikkona. Syytetty on kiistänyt ajaneensa autoa onnettomuushetkellä.

Auto romuttui onnettomuudessa pahoin ja katkesi keskeltä kahtia.

Poliisin onnettomuuspaikalta ottamista kuvista käy ilmi tuhon laajuus. Citroen DS3 -merkkinen henkilöauto on katkennut kahteen osaan. Auto on osunut puuhun oikean kyljen takaosa edellä, mikä on suojannut kuljettajaa tilanteessa.

Auton sähköjärjestelmille tehtyjen tutkimusten ja poliisin rekonstruktion perusteella ajonopeus ennen ulosajoa on ollut noin 120 kilometriä tunnissa. Törmäyshetken nopeudeksi on arvioitu noin 102 kilometriä tunnissa. Tutkimusten perusteella kuljettaja ei ole painanut jarrupoljinta ulosajon aikana. Tien pinta oli onnettomuushetkellä kuiva ja paljas.

Citroenin takaosa, joka oli noin kymmenen metrin etäisyydellä auton etupäästä. Takapenkin turvavyöt eivät olleet kiinnitettyinä.

Nuoret olivat olleet Porin Yyterissä viettämässä iltaa ja olivat onnettomuushetkellä matkalla Tampereelle. Illan aikana he olivat nauttineet alkoholia. Kuljettajaksi epäilty, tapahtumahetkellä 17-vuotias poika, ajoi autoa menomatkalla. Hän on kiistänyt ajaneensa autoa paluumatkalla. Hänen kertomuksensa mukaan autoa kuljettivat paluumatkalla vuorotellen toinen onnettomuudessa kuolleista tytöistä sekä onnettomuudessa kuollut poika.

Dronekuva puusta joka katkennut törmäyksen voimasta. Vasemmalla kuvassa onnettomuusauton etuosa.

Pojan kertoman mukaan onnettomuushetkellä autoa olisi ajanut toinen poika, joka kuitenkin löytyi etupenkiltä matkustajan paikalta turvavöistä poliisin tullessa kohteeseen. Kuljettajan turvavyö oli kiinnitetty selkänojan myötäisesti, takapenkin turvavöitä ei ollut kytketty.

Auton sisältä kuvattiin matkan aikana useita kuvia ja videoita somepalvelu Snapchatiin. Kuljettajaksi epäillyn pojan Snapchat-tilillä on muun muassa julkaistu kuva, jossa on ollut itsetuhoinen teksti. Pojan mahdollisesta itsetuhoisuudesta on saatu esitutkinnassa myös muita viitteitä.

Kello 1.04, vain muutamia minuutteja ennen onnettomuutta, pojan Snapchat-tilille on lähetetty video, jossa on teksti ”Citican huiput”. Videolla näkyy nopeusmittari, jonka neula osoittaa 170:tä kilometriä tunnissa. Toisella samankaltaisella ajon aikana kuvatulla videolla on teksti ”Mennää kovaaa”.

Citroenin etupään vasen, kuljettajan puoleinen kylki, joka on vaurioitunut vähiten. Poliisin esitutkinnan mukaan auto on osunut puuhun oikean kyljen takaosa edellä.

Epäilty on kuulusteluissa vedonnut siihen, ettei muista onnettomuutta edeltäviä tapahtumia. Hänen mukaansa kaikilla autossa olijoilla on ollut tiedossa hänen puhelimensa suojakoodi, ja puhelinta ovat käyttäneet myös kaikki autossa olijat.

Toisen turmassa kuolleen tytön ystävä kertoi kuulusteluissa saaneensa takapenkillä matkustaneelta tytöltä Snapchatissa videon noin yhden aikaan yöllä. Onnettomuus tapahtui noin kello 1.09. Hän kuvaili poliisille videon sisältöä.

(Tytön nimi) ei puhunut videolla mitään, mutta (Tytön nimi) kirjoitti samalla, että kuski oli juovuksissa ja joi koko ajan. Ihan videon lopulla (Tytön nimi) kirjoitti, että se varmaan kuolee. Minusta tuntui, että (Tytön nimi) kirjoitti sen lopun läpällä, mutta tuskin kukaan tuollaista kirjoittaa täysin vitsillä. Kyllä siinä oli varmaan joku ajatus, että se mitä kuski tekee, on väärin, eikä tule loppumaan kovin hyvin. Miten (Tytön nimi) kirjoitti, että hän varmaan kuolee? – Mä varmaan kuolen.

Todistajan mukaan videolla ei näkynyt kuljettajan kasvoja, mutta kävi ilmi, että kyseessä oli poika.