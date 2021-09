Kolme nuorta kuoli onnettomuudessa Nokialla – syyttäjä katsoo 17-vuotiaan kuskin ajaneen tahallaan päin puuta ja syyllistyneen tappoon

Poikkeuksellisen syytteen käsittely alkaa keskiviikkona Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Kolme tappoa. Kolme alle 20-vuotiasta uhria. Tekoaseena henkilöauto. Tekopaikkana Porintie, Nokia.

Aluesyyttäjä Pasi Vainion syyte on kova. Vainio katsoo, että tekohetkellä 17-vuotias nuorukainen tappoi kyydissään olleet kolme muuta nuorta runsas vuosi sitten ajamalla kuljettamansa henkilöauton päin puuta.

Syyte on myös harvinainen. Tavallisempaa on, että toisen kuoleman aiheuttanut kuski tuomitaan törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Tälläkin kertaa poliisi tutki kuljettajan aiheuttamia seurauksia ”vain” törkeinä kuolemantuottamuksina.

Poikkeuksellinen syyte taposta perustuu siihen yksinkertaiseen lainkohtaan, että tahallisena tekona henkirikos on aina vähintään tappo. Vainio katsoo siis, että vastaajan menettely tilanteessa oli tahallista.

Poliisi ei ole kertonut arvioitaan auton vauhdista törmäyshetkellä, mutta kuolonuhrien määrän ja auton vaurioiden perusteella ajonopeus oli ilmeisen kova. Jo varhain kävi ilmi, että epäillyn veressä oli alkoholia yli 1,2 promillea.

Vainion ratkaisuun ovat vaikuttaneet sosiaalisessa mediassa levinneet, kohtalokkaan ajon aikana ladatut video- ja kuvaviestit. Viestit kertovat tapahtumista auton sisällä.

– Nämä esitutkinnasta kertyneet viestit tulevat olemaan osana syyttäjän näyttöä siitä tahallisuusarviosta, minkä käräjäoikeus tekee. Sekä kuvia että videoita on useita, Vainio kertoo IS:lle.

Vainio myöntää, että kyseessä on erikoistapaus.

– Tämä on ehkä yleisestikin harvinaislaatuista, kun nostetaan syyte tahallisesta henkirikoksesta tapauksessa, missä osallisena on yksi auto. Liikennerikoksissa tämä on varmasti hyvin harvinaista.

Pian 19 vuotta täyttävää vastaajaa syytetään kolmen tapon lisäksi törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Jos oikeus katsoo, ettei vastaaja tappanut kyydissä olleita tahallaan, Vainio syyttää häntä toissijaisesti kolmesta törkeästä kuolemantuottamuksesta.

Syyte on riitainen, sillä vastaaja on kiistänyt teon. Vastaajan mukaan hän ei ole toiminut kuljettajana ulosajossa.

Lue lisää: Poliisi tutkii Nokian turma-autossa kirjoitettua pysäyttävää viestiä