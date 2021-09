Puolentoista vuoden tauko päättyy: Reitti- ja lomalennot Pirkkalasta alkavat taas

Syksyn mittaan luvassa myös reittilentoja Lontooseen.

Pirkkalan kentällä on ollut pitkään hiljaista.

Toiveet koronakurimuksen väistymisestä ja elämän palaamisesta entiselleen ovat elpymässä. Tästä on merkkinä reitti- ja lomalentojen käynnistyminen Tampere-Pirkkalan lentokentällä – runsaan puolentoista vuoden tauon jälkeen.

Aivan ensimmäisenä tavallinen matkailija voi lentää Pirkkalasta Riikaan tiistaina 5. lokakuuta. Tuolloin käynnistyvät Air Balticin kahdesti viikossa kulkevat reittilennot.

Lomalentoja Pirkkalaan on palauttamassa matkanjärjestäjä Tui. Maanantaina 18. lokakuuta eli syyslomaviikon alussa Pirkanmaalta pääsee lentämään Espanjaan, Gran Canarialle.

Talven ajan Tui lennättää lomailijoita viikoittain myös toiseen Kanarian-kohteeseen, Teneriffalle.

Koronarajoitusten helpottuminen on lentoliikenteen näkökulmasta ratkaisevan tärkeää.

– Olemme iloisia, kun maailmaa vihdoin avautuu ja pääsemme viemään suomalaisia asiakkaitamme kauan odotetuille lomille, myös omalta kotikentältä, Tui Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen sanoo.

Tuin ohjelmassa on lisäksi aloittaa lennot Kreikan Rodokselle huhtikuussa. Ensi syksynä suunnitteilla on lisätä tarjontaan myös Antalya Turkissa.

Riikan lisäksi Tampereelta pääsee marraskuun puolella reittilennolla myös Lontooseen. Reittiä operoi Ryanair.

– Lontoota on toivottu paljon. Ryanair lentää sinne kahdesti viikossa, Tampere-Pirkkalan lentoaseman päällikkö Mari Nurminen kertoo.

Air Baltic aikoo puolestaan lisätä Riikan-lentojen määrän marraskuussa neljään viikossa. Seuraavaksi Pirkkalassa odotellaan, miten Tukholmaan aiemmin lentänyt SAS ja Helsinkiin operoinut Finnair reagoivat tilanteeseen.

Lisäksi toiveissa on myös muiden matkanjärjestäjien kuin Tuin tarttuminen Pirkkalan-mahdollisuuteen.

Kaupallisen liikenteen paluuta on joka tapauksessa odotettu pitkään ja hartaasti.

– Tämä tilanne tuntuu erittäin hyvältä, Nurminen huokaisee.

– Kenttä on ollut kyllä käytössä rahti-, sotilas-, koulutus- ja ambulanssilentojen ansiosta. Myös charterlentoja on ollut.

Vaikka matkustajakoneita syksyn mittaan ilmaan nouseekin, on koronaa edeltävään volyymiin vielä matkaa. Pirkkalan kentällä on potentiaalia on moninkertaistaa nyt palaava liikennemäärä.

Lentoliikenteen elpymisestä kertoi ensimmäisenä Aamulehti.