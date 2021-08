Seitsemän vuorokauden ilmaantuvuus ehti laskea alle 40:n. Nyt se on jo 45:n tuntumassa.

Pirkanmaan koronatilanne on helpottunut selvästi heinä-elokuun vaihteesta, mutta nyt tartuntamäärien lasku on tasoittunut.

Eniten seurattu kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on jumittunut paikoilleen, mutta lyhyemmän aikavälin ilmaantuvuuslukema kertoo tilanteen jopa heikentyneen.

Maanantai toi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin 31 uutta tartuntaa. Koko epidemia-ajan tartuntamäärä nousi samalla yli 8 000 rajan. Kaikkiaan positiivisia testejä on Tampereen yliopistollisen sairaalan tilastojen mukaan kertynyt 8 006.

14 vuorokauden ilmaantuvuus on nyt 85,7. Korkeimmillaan lukema kävi jopa 207:ssä.

Sen sijaan seitsemän vuorokauden ilmaantuvuus on ollut viimeisen reilun viikon ajan nousussa. Lukema on nyt 44,9. Alimmillaan se kävi viime viikon tiistaina 39,5:ssä. Kasvu on jopa 12 prosenttia.

Pirkanmaan alueellinen pandemiatyöryhmä eli koronanyrkki tiedottaa tänään suosituksistaan. Esillä on mahdollisesti myös Pirkanmaan palaaminen epidemian leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen.