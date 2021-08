Sunnuntain koronalukemat ovat yleensä arkea pienempiä. Nyt uusia tapauksia löytyi 51.

Tampereen yliopistollinen sairaala on kertonut sunnuntaina todetun 51 uutta koronatartuntaa. Fimlab analysoi sunnuntaina 1 057 näytettä.

Tartuntamäärä on yllättävä, sillä koronatilanne ehti jo pidemmän aikaa menneen selvästi parempaan suuntaan. Normaalisti sunnuntai on viikon hiljaisin koronapäivä, mutta tällä kertaa oli toisin: 51 on korkein lukema kahteen viikkoon.

Viimeksi suurempi määrä tartuntoja löytyi sunnuntaina 15. elokuuta, jolloin tilastoihin kirjattiin 53 tapausta. Välillä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella käytiin jopa alle 20 tartunnan lukemissa.

Kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on Taysin ilmoitusten perusteella 86,4 eli edelleen lievässä laskussa. Yhden viikon ilmaantuvuus on sen sijaan kääntynyt lievään kasvuun ollen nyt 44,1.

Pienestä käänteestä heikompaan suuntaan vihjaa myös se, että viimeisen neljän päivän aikana Pirkanmaalla on todettu 159 tartuntaa. Edellisen neljän päivän yhteismäärä oli vain 103.

Positiivisten näytteiden osuudessakin sunnuntai toi piikin. Analysoiduista näytteistä peräti 4,82 prosentista löytyi virusta. Viimeksi suurempi lukema (6,39) kirjattiin tässäkin tapauksessa tasan kaksi viikkoa aikaisemmin.

Välipäivinä positiivisten näytteiden osuuden keskiarvo oli vain 2,30.