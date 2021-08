Sairaala joutui rottasotaan Tampereella

Rottia on havaittu Hatanpään sairaalan ja arboretumin rakennusten ympäristössä.

Rottasota on käynnissä Hatanpään sairaalan ympäristössä.

Hatanpään arboretumissa ja Hatanpään sairaalan rakennusten ympäristössä on ilmennyt rottaongelma. Asiasta kertoo Tampereen kaupunki tiedotteessaan.

Elo-syyskuun vaihteessa alueelle tuodaan syöttiasemia sekä asennetaan kyltit ja varoitusnauhat tiedoksi puistossa kävijöille. Torjuntatoimet kestävät noin kolme kuukautta.

Arboretumin aluetta hoitava Tampereen Infra on tilannut puistoalueelle rottien torjuntatoimia Rentokil tuholaistorjunnalta.

– Loukkuja on turvallista käyttää myös alueilla, joilla on lapsia tai lemmikkieläimiä, sillä vain rotat pääsevät käsiksi laitteessa olevaan rottasyöttiin tai jyrsijämyrkkyyn, Arsi Ahopelto Rentokilistä kertoo tiedotteessa.

Havaintoja on tehty sairaalan ja kartanon rakennusten ympärillä sekä puistoalueella. Alueella on myös myyriä, mutta paikoitellen on havaittu onkaloita, jotka eivät vaikuta myyrien kaivamilta.

Kartanopuistoon rajautuu vanha kaupungin puutarhan alue, jossa on vielä yksi vanha kasvihuone pystyssä. Tällä alueella on alettu rakentaa tänä vuonna uutta katua ja infraa, joka on saattanut laittaa jo kauan alueella eläneet rotat liikkeelle.

Kaupungin terveystarkastaja Matti Naukkarisen mukaan rottia esiintyy kaikkialla Tampereen asutuilla alueilla.

– Yleensäkin rottaongelman ennaltaehkäisyssä on tärkeä varmistaa, ettei tuhoeläimillä ole ravintoa ja suojaa. Esimerkiksi huonosti hoidetut kompostit, rikkinäiset tai liian täydet jäteastiat ja lintujen ruokintapaikat voivat vetää rottia puoleensa ja romu- tai lautakasat voivat toimia niiden pesimäpaikkoina, Naukkarinen kertoo tiedotteessa.

Lintujen, oravien ja kaikkien muidenkin eläinten ruokkimista kaikilla puistoalueilla kannattaa välttää, eikä se ole eläimille tarpeellista. Arboretumiin lisätään ensi viikolla eläinten ruokinnan kieltäviä kylttejä.