Vastaavan työnjohtajan mukaan kaksi elementtiä on irronnut hitsauksistaan ja kaatunut. Henkilövahingot ovat Ylen mukaan mahdollisia.

Tampereen Kalevassa on tapahtunut vakava työmaaonnettomuus. Asiasta kertoo Yle Tampere.

Onnettomuus on tapahtunut Sammon koulun ja päiväkodin työmaalla. Kohteen työnjohtaja on vahvistanut Ylelle, että kaksi elementtiä on irronnut hitsauksista ja kaatunut.

Ylen mukaan onnettomuus on mahdollisesti aiheuttanut myös henkilövahinkoja.