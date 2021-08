Ratikan ääni piinaa tamperelaisia yhdessä kohtaa kaupunkia

Vaihteiden klonksumisen taustalla ovat säästösyyt. Kaarteiden kirskumiseen vaikuttavat taas ympäristösyyt.

Runsaat kaksi viikkoa ehti hiljaiseksi kehutut raitiovaunut liikennöidä Tampereella virallisesti ennen kuin maineeseen tuli särö. Asukkaat ovat valittaneet linjan 3 päätepysäkillä Pyynikintorilla kuuluvasta ratikan äänestä, jota kuvataan klonksumiseksi.

Asiasta kertoo Tampereen Raitiotie Oy tiedotteessaan. Aiheesta kirjoittaa myös paikallinen media.

– Olemme saaneet yhteydenottoja Pyynikintorilla ääntä aiheuttavasta vaihteesta. Vaihde on toimintaperiaatteeltaan jousipalautteinen ja toimii siten, että vaihteen kieli palautuu aina alkuperäiseen asentoon, kun vaunun akseli on kulkenut vaihteen läpi. Tästä aiheutuva ääni on ollut häiriöksi alueen asukkaille ja yrittäjille, Tampereen Raitiotie Oy:n ratapäällikkö Markus Keisala kertoo.

Melua pyritään vähentämään muun muassa vaihdetta säätämällä.

Muualla Tampereella vastaavaa ongelmaa ei ole – eikä ilmeisesti tule – sillä Pyynikintorilla päädyttiin jousipalautteiseen vaihteeseen sähköisen sijaan säästösyistä. Pyynikki on vain väliaikainen päätepysäkki, jonka käyttö loppuu verkoston laajentuessa.

Klonksunnan lisäksi tarjolla on myös kirskuntaa. Tätä esiintyy kaarteissa. Oheinen Aamulehden kuvaama video paljastaa, miten Tampereen äänimaisema on muuttunut.

– Ääni kuuluu raideliikenteeseen, kalustopäällikkö Ali Huttunen muistuttaa.

Kirskunnan lieventämiseksi on tarjolla kaksi kiinteää keinoa: pyörien meluvaimennus ja yhtenäinen melueste eli vaunun helmojen panelointi. Kolmas apukeino on pyörien automaattinen suihkutus voiteluaineella.

Ongelmaa ovat pahentaneet sateet, jotka huuhtelevat pois kiskojen pintoihin syntyneen kalvon.

– Automaattisen voitelun sykliä on tihennetty ja sen myötä öljyä päätyy kiskoille enemmän.

Ratikoissa käytettävä voiteluaine on biopohjaista. Kirskuntaa olisi vähemmän, jos käytettävän öljyn viskositeetti olisi korkeampi.

– Se on kuitenkin mahdotonta sekä teknisistä syistä että ympäristövaatimusten vuoksi.

Et myöskään suosittele sitä, että asukkaat kävisivät tyhjentämässä oliiviöljypurkkinsa kiskoille öisin?

– Tätä en tosiaan suosittele, Huttunen naurahtaa.