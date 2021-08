Tays julkisti uudet listat Tampereen mahdollisista altistuspaikoista – koronatartunnat laskussa

Uusien tartuntojen määrä edelleen laskussa. Maanantain lukema 27.

Tampereen yliopistollinen sairaala Tays on julkaissut Twitterissä tuoreita listoja paikoista, joissa on voinut altistua koronalle. Listoilla on kaksi ravintolaa, yksi kuntosali ja yksi ruokakauppa.

Tartuntojen määrä on kuitenkin edelleen laskusuunnassa. Maanantai toi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelle 27 uutta viruksen kantajaa. Fimlab analysoi 1 264 näytettä.

Kahden viikon ilmaantuvuus sataa tuhatta asukasta kohden on nyt 119. Tasan kaksi viikkoa sitten ilmaantuvuus kävi korkeimmillaan 207:ssä.

Tays kertoo myös Fimlabin testauspaikkoja koskevista muutoksista Tampereella. Keskussairaalan ja Hatanpään sairaalan testauspisteet suljetaan sunnuntaina 29. elokuuta. Maanantaista alkaen testejä tehdään Nekalassa osoitteessa Viinikankatu 44 B.

Syyskuussa on luvassa lisää muutoksia, kun Messu- ja urheilukeskuksen drive-in muuttaa Hakametsän jäähallin parkkipaikalle.

Pirkanmaan alueellinen pandemiatyöryhmä kokoontuu tänään. Koronanyrkiksi kutsuttu työryhmä kertoo Pirkanmaan pandemiatilanteesta lisätietoja iltapäivällä.