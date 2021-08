Pälkäneen kunta myi tontin vanhan kaatopaikan päältä. Kun roina maan uumenissa lahosi ja mätäni, tontti alkoi vajota ja talo sen mukana.

Asukkaat vaativat tuhoutuneesta talosta korvauksia 600 000 euroa. Tapaus on esillä oikeudessa maanantaina.

Tontin paikalla oli aikoinaan soramonttu. 1980-luvulla se täytettiin kannoilla, rakennusjätteellä ja teollisuusjätteellä. Päälle lyötiin muutama metri soraa, ja näin syntyi tontti, jolle nousi neljän huoneiston rivitalo.

Kun vanhaan soramonttuun kipattu jäte lahosi, tontti vajosi ja samalla vajosi talo. Asunnoissa yksi nurkka on 20 senttiä alempana kuin toinen nurkka. Kun lattialle laittaa tölkin, se pyörii vinhaa vauhtia huoneen toiseen päähän.

Asukkaiden kertoman mukaan lattia on niin vino, että joitakuita huoneissa käveleminen huimaa.

Seinät halkeilevat. Jostain huoneistosta eristeet pursuavat naapurin puolelle.

Talo on ollut vuosia asumiskiellossa.

Talo on ollut vuosia asumiskiellossa ja se on määrätty purettavaksi.

Purkukustannukset lienevät 50 000 - 60 000 euroa. Ja kalliiksi talo on tullut asukkaille muutenkin.

Asukkailla on pankkilainaa, joka liittyy asumiskelvottomaan asuntoon. Ja jokaisen on täytynyt hankkia uusi asunto, koska talo on asumiskiellossa.

– Asukkaat ovat surkeassa asemassa, koska ovat joutuneet kahta asuntoa maksamaan kaiken aikaa. Pälkäneen kunta ei tee muuta kuin vinoilee, sanoo isännöitsijä Veikko Tiainen.

Isännöitsijä Tiainen väittää, että eräs kunnan johtomies pyysi häntä palaveriin ja teki siellä tarjouksen, josta isännöitsijä kuitenkin kieltäytyi. Tiaisen mukaan kunta tarjoutui ostamaan talon ja tontin yhdellä (1) eurolla.

– Ne kai luulivat, että me pelkäämme purkukustannuksia ja yrittivät ostaa talon ja tontin yhdellä eurolla, Tiainen kertoo.

– Jälkeenpäin kiistettiin, että olisi tehty tällainen tarjous. Oli vain epävirallinen keskustelu, Tiainen kertoo.

Uppoavan talon seinät ovat vinksin vonksin. Seinissä on niin isoja rakoja, että naapurin puolelta eristeet pursuavat viereiseen asuntoon.

Myös naapurissa Tampereella on ollut vastaavanlainen tapaus. Kaupunki myi tontin vanhan kaatopaikan päältä. Tontille rakennettu talo alkoi upota, ja kaupunki lunasti sen mukisematta.

– Ei minun käsittääkseni lait ole Tampereella erilaisia kuin Pälkäneellä, isännöitsijä sanoo.

Rivitalon osakkaat ovat haastaneet Pälkäneen kunnan oikeuteen. Asukkaat vaativat tuhoutuneista kodeistaan 600 000 euroa korvauksia. Asian käsittelyyn on varattu Pirkanmaan käräjäoikeudessa kolme päivää.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Pälkäneen kunnan johtoa kommentoimaan asiaa.

Aiemmin kunnanjohtaja on kommentoinut IS:lle tapausta ainoastaan tiedottamalla, että rivitalon asukkaille on myönnetty kaksi vuotta lisäaikaa talon purkamiseen