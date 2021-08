Positiivisten koronanäytteiden osuus romahtanut Pirkanmaalla yli kuukauden takaiselle tasolle

Yhden viikon ilmaantuvuus on liki puolittunut korkeimmalta tasolta.

Tampereen yliopistollinen sairaala kertoo, että torstaina Pirkanmaalla todettiin 46 uutta koronatartuntaa. Määrä on viikon korkein, mutta toisaalta Fimlab analysoi torstaina peräti 2289 näytettä.

Positiivisten näytteiden osuus oli 2,0. Koronavirusta on löytynyt suhteellisesti katsoen koko viikon ajan selvästi vähemmän kuin edeltävinä viikkoina.

Keskiviikkona positiivisten näytteiden osuus oli vain 1,8. Tätä pienempi lukema tilastoitiin viimeksi 12. heinäkuuta.

Lähes kuukauden jaksolla (17. heinäkuuta–15. elokuuta) positiivisten näytteiden keskiarvo oli 5,5 päivää kohden. Vielä viime viikolla keskiarvo oli 5,3, mutta tällä viikolla keskiarvo on romahtanut 2,4:ään.

Tartuntojen määrä kertoo puolestaan, että pahimmasta tartuntahuipusta on tultu selvästi alas. Tällä viikolla on kaikkina neljänä päivänä jääty alle 50 tartunnan. Vastaava neljän päivän putki on tilastoitu viimeksi 18.–21. heinäkuuta.

Myös ilmaantuvuuslukemat ovat pudonneet selvästi. Kahden viikon ilmaantuvuus sataa tuhatta asukasta kohden on nyt 150. Korkeimmillaan se oli viime viikon maanantaina 207.

Yhden viikon ilmaantuvuus kertoo rajummasta pudotuksesta. Ennätyslukemasta 107 on tultu puolessatoista viikolla liki puoleen, 56:een.