Ratikat kulkevat pahasti vajaina Tampereella – Nysse-pomo: ”Alku on lupaava”

Linja 1 Taysin ja Sorin aukion välillä on kerännyt keskimäärin 20 matkustajaa vuoroa kohden. Tilaa olisi 264:lle.

Vuosia sitä hehkutettiin. Mutta lopulta kysyntä vaikuttaa vaisulta.

Kyse on tamperelaisten mielipiteet jakavasta, maanantaina virallisen liikennöintinsä aloittaneesta ratikasta. Tampereen seudun joukkoliikenteen, tuttavallisemmin Nyssen tilastojen mukaan matkustajia on ollut maanantaista keskiviikkoon keskimäärin 21 000 vuorokautta kohden.

Ratikan vaikutusarviointia tehtäessä yhden vuorokauden matkustajamääräksi arvioitiin 45 000.

– Alku on ollut lupaava, odotusten mukainen, Nyssen joukkoliikennejohtaja Mika Periviita sanoo – ja perustelee:

– Tällä hetkellä pandemian vuoksi joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kolmanneksen normaalia pienempiä. Lisäksi tuo 45 000 on talviajan arvio.

Jo pelkkä talviaika lisää Periviidan kokemuksen mukaan matkustajamääriä kolmanneksella.

– Määrät kaksinkertaistuvat, kun pandemia hellittää. 45 000 on realistinen lukema.

Hervanta on osoittautunut selvästi Tampereen yliopistollista sairaalaa suositummaksi suunnaksi keskustasta katsoen. Pyynikintori–Hervanta-väliä kulkeva linja 3 on kerännyt keskimäärin 60 matkustajaa vuoroa kohden.

Sorin aukio–Tays-välin eli linjan 1 vuorot ovat sen sijaan kolkutelleet eteenpäin keskimäärin 20 maksavaa matkustajaa sisuksissaan.

20 on varsin vähän. Semminkin kun yli 37-metrisen jättiratikan kapasiteetti on 264 matkustajaa. Käytännössä linjan 1 vaunuissa on keskimäärin 92,5-prosenttisen tyhjiä.

Linja 1 ajaa vuorokaudessa noin 250 vuoroa. Linja 3:n vuoromäärä on 280.

On luonnollista, että matkustajamäärät ovat pienempiä ruuhka-ajan ulkopuolella. IS:n havainnon mukaan Hämeenkadulla tiistai-iltana pian kello 18 jälkeen kulkeneessa linjan 1 vaunussa oli yksi ainoa matkustaja.

– Kaikkina aikoina matkustajia ei ole niin paljon. Toisaalta keskellä päivääkin ratikoissa on ollut matkustajia suuriakin määriä, Periviita lisää.