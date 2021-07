Koronatartuntojen jäljittäjille raivotaan ja lasketaan luikuria – kesä kuumentanut tunteita entisestään

Taysin infektiolääkäri Janne Laine kertoo, että jäljittäjille on raivottu keskikesällä enemmän kuin aiemmin.

Tampereen yliopistollinen sairaala eli Tays ilmoitti useista heinäkuun alkupuolella tapahtuneista ravintola-altistumisista. Tays kertoo Twitter-tilillään, että se jatkaa tartunnanjäljitystä nykyisessäkin koronatilanteessa, kuten laki heitä velvoittaa.

Viestiketjusta käy ilmi, että kaikki kaikki mahdollisesta altistumisesta tiedon saaneet eivät ole suhtautuneet yhteydenottoon asiallisesti.

– Vaikka infektioyksikön yhteydenotto voi harmittaa ja määräykset osua haasteelliseen tilanteeseen, muistutamme sovinnaisesta puhelinkäyttäytymisestä ja totuudessa pysymisen tärkeydestä, Tays kertoo Twitterissä.

Taysin infektiolääkäri Janne Laine avasi Ilta-Sanomille, millaisiin tapauksiin twiitillä viitattiin.

– On tietysti ymmärrettävää, että ihmiset harmistuvat, jos heillä on ollut esimerkiksi lomasuunnitelmia ja jäljittäjä soittaa karanteenista. Kyse on kuitenkin lakisääteisestä tehtävästä, Laine sanoo.

Onko siis ilmennyt huutamista tai raivoamista?

– Sattumanvaraisesti tällaista vihastumista ja harmistumista on ilmennyt silloin tällöin koko koronaviruspandemian aikana. Keskikesällä näitä raivoamis- ja harmistumistapauksia on ollut hieman enemmän. On tullut esiin myös tapauksia, joissa vastaajat eivät ole ihan heti valmiita kertomaan asioista tarkasti,.

Karanteenin ja eristyksen tavoitteena on estää koronavirusta leviämästä, Laine muistuttaa.

– Kyse on yhteisestä asiasta ja koko väestön suojelemisesta. Välillä on tullut esiin tapauksia, joissa yritetään peitellä asioita. Se tulee ilmi siten, että tarina muuttuu. Toisaalta on tietysti ymmärrettävä, että kun haastateltava kysyy, keitä olet tavannut viimeisen kahden päivän aikana, asiaa ei ole aina helppo muistaa.

On silti myös tavallista, että jotkut soittavat takaisin ja täydentävät tarinaansa.

– Näin voi tietysti tehdä ja on suositeltavaakin tehdä, jos kaikkea ei heti muistanut.

Myös joitakin suoranaisia karanteenirikkomuksia on tullut ilmi.

– Rikkomuksia tulee ilmi harvakseltaan. Tapausten määrä ei ole kuitenkaan selvästi lisääntynyt. Karanteenirikkomus voi johtaa sakkorangaistukseen, Laine sanoo.

– Jäljittäjien työmäärä on sen sijaan kasvanut. Kun nyt sallitaan kokoontumisia aiempaa enemmän, yhdestä altistumisesta tulee jäljittäjille paljon töitä.

Tampereen yliopistollinen sairaala pitää yllä tarkkaa jäljitystä, vaikka keskikesä on kiristänyt tunnelmaa.

– Jäljitys on erittäin tärkeä osa koronavirustartuntojen vähentämisessä, sairaanhoitopiirin johtaja Tarmo Martikainen sanoo Ilta-Sanomille.

Koronavirustartuntojen määrä kasvaa. Suomessa todettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n mukaan perjantaina 302 uutta koronatapausta. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 520 tartuntaa, mikä on 1438 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomalaiset kisaturistit toivat Pietarista jalkapallon EM-kisoista mukanaan ainakin 300 koronatartuntaa, jotka ovat jatkotartuntoineen kääntäneet Suomen rauhallisen epidemiatilanteen paljon huolestuttavampaan suuntaan. Tartunnoista iso osa on ollut hyvin ärhäkästi leviävää deltavarianttia.

THL:n johtaja Mika Salminen totesi torstaiaamuna Ylen Aamun haastattelussa, että altistumisia tapahtuu nyt verraten paljon myös pubi- tai baarityyppisistä ravintoloissa.