AL: Auto syöksyi vaarallisesti portaikkoon Kangasalla – syy on täysi mysteeri

Kukaan ei loukkaantunut hurjalta näyttäneessä tilanteessa.

Kangasalan Lentolan kauppakeskuksen yläparkkipaikalla sattui keskiviikkoiltana vaarallinen tilanne, kun harmaa henkilöauto syöksyi alaparkkipaikalta yläparkkipaikalle johtavaan porraskuiluun.

Asiasta kertoi Aamulehti.

Kukaan ei onneksi ollut portaikossa, kun auto rysähti yläparkkipaikalta alas porraskuiluun. Auton kuljettajakaan ei loukkaantunut. Hän pääsi Aamulehden tietojen mukaan omin avuin autostaan ulos.

Onnettomuus tapahtui keskiviikkoiltana noin puoli kahdeksan aikaan.

On toistaiseksi täysi mysteeri, miten henkilöauto päätyi portaikkoon. Yläparkkipaikan ja porraskuilun välissä on tuuhea pensasaita, joten ainakaan epähuomiossa porraskuiluun tuskin on mahdollista ajaa. Kuljettaja ajoi autonsa läpi pensasaidan.

Pelastuslaitos kävi nostamassa auton pois porraskuilusta. Onnettomuus on poliisin selvitettävänä.