Poliisi epäilee alle 15-vuotiasta poikaa useista tulipaloista Kangasalla

Poliisi on selvittänyt vihjetietojen ja valvontakameroiden tallenteiden avulla useita tulipaloja Kangasalla. Poliisi on kuullut rikollisiin tekoihin epäiltynä Pirkanmaalla asuvaa alle 15-vuotiasta poikaa, joka on myöntänyt olleensa palojen sytyttäjä.

Poika kertoi paloista asioita, jotka täsmäsivät poliisin tiedossa olleisiin tapahtumien yksityiskohtiin, kertoi Sisä-Suomen poliisi tiedotteessa. Mitään varsinaista motiivia näille teoille hän ei osannut kertoa.

Viime viikolla oli sytytetty neljä tulipaloa maastossa Kirkkoharjun ja Linturinteen alueilla sekä Suoraman urheilukentän varastorakennus. Tämän viikon maanantaina aamuyöllä sytytettiin tuleen Riihikujalla oleva entinen Pikkolan päiväkotirakennus.

Alle 15-vuotiaana poika ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa, joten rikostutkinnat eivät etene syyteharkintaan ja oikeuskäsittelyyn. Alaikäinen on kuitenkin korvausvastuussa teoistaan. Rikoksia tutkitaan vahingontekorikoksina.