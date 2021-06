Jonathan, 16, on yksi tuhansista ilman opiskelu­paikkaa jääneistä – tällainen on hänen vara­suunnitelmansa

Vaikka oppivelvollisuutta laajennettiin, yhä useampi nuori jäi ilman opiskelupaikkaa.

Harkinnanvaraisen valinnan kautta liiketoimintaa opiskelemaan hakenut Jonathan Pikkuhookana ei saanut opiskelupaikkaa kevään yhteishaussa. Syksyllä hänen on tarkoitus aloittaa ammatillisiin opintoihin valmentava koulutus.

Perusopetuksen päättäneestä 59 800 nuoresta 4 170 jäi tänä vuonna ilman opiskelupaikkaa, selviää Opetushallituksen tiedotteesta. Peruskoulunsa päättävillä nuorilla oli tänä keväänä ensimmäistä kertaa velvollisuus hakea toisen asteen koulutukseen.

Yksi ilman opiskelupaikkaa jääneistä on tamperelainen Jonathan Pikkuhookana, 16, joka haki yhteishaussa viiteen kohteeseen.

Wiwi Lönnin koulua Pyynikillä käynyt Pikkuhookana haki koulupaikkaa harkinnanvaraisen valinnan kautta keskittymisvaikeuksiensa takia. Peruskoulussa hän suoritti osan opinnoistaan tavallisessa luokassa ja osan erityisopetuksessa.

Jääkiekkoa harrastava Jonathan Pikkuhookana keskittyy kesän ajan treenaamiseen, minkä jälkeen hänen on tarkoitus aloittaa ammatilliseen koulutukseen valmentavat opinnot.

Jonathanin äiti Pia Pikkuhookana kertoo, ettei heille ole selvinnyt, jäikö yhteishaun tulos lopulta kiinni harkinnanvaraisuudesta vai siitä, etteivät pisteet riittäneet hakukohteisiin.

– Opo oli ihan varma, että Jonathan pääsee opiskelemaan liiketoimintaa pienryhmään mutta ei. Kyllä se aika iso pettymys on, kun ei pääse kouluun. Kuitenkin on tämä oppivelvollisuus 18-vuotiaaksi asti, mikä mielestäni on ihan hyvä, Pia Pikkuhookana sanoo.

Ensimmäisinä hakuvaihtoehtoina Pikkuhookana haki opiskelemaan liiketoimintaa kolmelle paikkakunnalle. Viimeisenä vaihtoehtona hakemuksessa oli turvallisuusala.

Varasuunnitelmana valmentava koulutus

Kun Pikkuhookana sai tiedon, että opiskelupaikka jäi saamatta, hän kävi täyttämässä opinto-ohjaajan kanssa hakemuksen ammatilliseen koulutukseen valmentavaan Valma-koulutukseen.

Alun pettymyksestä huolimatta Pikkuhookana odottaa tulevaa kouluvuotta innolla. Liiketoiminnan opiskeluun tähtäävä nuori saa aloittaa alan peruskurssien opiskelun jo valmentavalla linjalla. Ensi viikolla hän saa varmistuksen siitä, aukeaako paikka Valmaan.

Tämän kevään yhteishaussa nuorilla oli ensimmäistä kertaa velvollisuus hakea toisen asteen koulutukseen.

Myös muutama hänen kaverinsa aloittaa Valmassa syksyllä, mikä on ollut mukava yllätys.

– Ei tässä mitenkään huonot fiilikset ollut, kun kuitenkin koulupaikka tulee, eikä jää vuotta ilman koulua, Pikkuhookana sanoo.

Ilveksessä jääkiekkoa pelaava Pikkuhookana keskittyy kesän ajan treenaamiseen. Ensi vuoden yhteishausta hän ei vielä stressaa. Tulevaisuuden työelämää ei ole ollut sen paremmin aikaa miettiä, mutta tavoitteita nuorella kuitenkin on.

– Tavoite on aina olla jonkin firman toimitusjohtaja, hän toteaa.