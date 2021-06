Rauhaniemen kansankylpylästä vastaavan toiminnanjohtajan mukaan aktivistit eivät noudattaneet yleisiä siveysnormeja.

Säde Vallaren, Rosina Salovaara ja Meri-Maija Näykki viettivät kesäpäivää Rauhaniemen kansankylpylän rannalla viikonloppuna. He julkaisivat Instagram-tilillään kuvan, jossa nännit on sensuroitu alustan sääntöjen mukaisesti.

Kuka saa olla ilman paitaa ja missä?

Tämä kysymys on jälleen noussut pinnalle, kun feministiaktivistiryhmä Cult Cunthin jäseniä pyydettiin pukemaan päälleen ja lopulta poistumaan Rauhaniemen kansankylpylästä heidän saunottuaan ja uituaan siellä ilman yläosia viikonloppuna.

Asiasta uutisoi ensin Yle.

Tissiaktivistiksi itseään tituleeraava Säde Vallarén kertoo Ilta-Sanomille, että Cult Cunthin neljän hengen porukka oli ehtinyt viettää Rauhaniemen kansankylpylässä noin parikymmentä minuuttia, kun rantavahti oli tullut heidän juttusilleen.

– Hän tuli sanomaan, että teidän pitäisi poistua, sillä yli 6-vuotiaiden pitää täällä käyttää uikkareita, Vallarén kertaa viikonlopun tapahtumia.

– Sanoimme, että emme aio poistua, sillä meillä on uikkarit päällä.

Aktivistien näkemyksen mukaan missään ei ole määritelty, millaiset uikkarit ovat sallittuja ja millaiset eivät.

– Säännöissä ei sanota sitä, millainen uima-asun tulee olla. Genitaalimme olivat peitettynä ja nänni ei ole genitaali, ryhmän jäsen Meri-Maija Näykki kommentoi asiaa Ylelle aiemmin.

Näykki on ollut vakioasiakas Rauhaniemen kansankylpylässä jo vuosien ajan. Hän oli toivonut, että kylpylässä voisi olla ja saunoa ja olla vapaasti yläosattomissa. Ystävät lähtivät tueksi, sillä yläosattomissa meneminen tuntuu helpommalta, kun mukana on muitakin, Vallarén kertoo.

Hän sanoo, että lopputulos yllätti. Ystävysten mukaan heidän tarkoituksenaan oli ollut viettää mukavaa kesäpäivää eikä osoittaa mieltä.

– Rehellisesti sanottuna ajattelimme, että saamme olla rauhassa tai saamme korkeintaan muutaman limaisen kommentin.

Muut saunojat olivat valittaneet ystävysten yläosattomuudesta saunavahdille, joka oli Vallarénin käsityksen mukaan kertonut asiasta rantavahdille. Rauhaniemen kansankylpylässä on sekasauna.

– Sitten saimme vähän aikaa vielä saunoa ja uida, kunnes saunavahti tuli sanomaan, että nyt loppui saunominen.

Osapuolet olivat väitelleet asiasta keskenään jonkin aikaa, mutta lopulta ystävykset olivat päättäneet lähteä. He olivat menneet vielä vähäksi aikaa lähistölle ottamaan aurinkoa.

Vallarénin mukaan saunavahti oli kertonut lähtöpassien syyksi sen, että Rauhaniemen kansankylpylässä naisilla kuuluu olla uima-asu, joka peittää myös yläosan.

Rauhaniemen kansankylpylän toiminnasta vastaavan TaTU Tampere ry:n toiminnanjohtaja Juho Allonen vahvistaa, että asia on näin.

– Syy siihen, miksi heitä pyydettiin poistumaan, oli se, että he olivat julkisella paikalla ilman yläosaa. Eli he eivät noudattaneet yleisiä siveysnormeja, Allonen sanoo.

Hän huomauttaa, että ystävyksiä pyydettiin ensin pukemaan yläosat, mutta kun tähän ei suostuttu, heitä pyydettiin poistumaan.

Cult Cunth vaati viikonloppuna vastausta kylpylältä siihen, miksi heitä pyydettiin poistumaan. Vastauksessaan kylpylä vetosi nimenomaan Suomen siveysnormeihin.

– Suomessa on siveysnormit, joita tulee julkisella paikalla noudattaa. Olipa se julkinen sauna tai uimahalli, niin naisten yläosattomuus ei ole niiden normien mukaista, Allonen toteaa vastauksen sisällöstä.

Hän toivoisi, että asiasta keskusteltaisiin yleisemmällä tasolla kuin vain siitä näkökulmasta, saako nimenomaan Rauhaniemessä saunoa ja uida kuka tahansa ilman yläosaa.

– Minun mielestäni on turhaa, että yhden toimijan kanssa käydään tällaista normikeskustelua, koska eihän se normi ole meidän luomamme, vaan se on vuosien saatossa Suomessa tällaiseksi muotoutunut. En osaa ottaa kantaa siihen, onko näitä nykyisiä normeja tarvetta muuttaa vai ei. Aiheesta on varmasti tärkeää käydä keskustelua, mutta korkeatasoisemmin, kunnan tai valtion tasolla, ei yksittäisen toimijan kanssa.

Vallarén taas ajattelee, että muutos lähtee nimenomaan ruohonjuuritasolta.

Allonen ei koe, että kylpylän järjestyssääntöjä olisi tarvetta muuttaa.

Hän kertoo, että Ylen jutun julkaisemisen jälkeen Rauhaniemen kansankylpylä on saanut asiasta ”jonkun verran” palautetta sekä puolesta että vastaan.

Rauhaniemen kansankylpylä on toiminut Tampereella vuodesta 1929 asti.

Vallarén sanoo, että tapauksen yhteydessä muut kylpylän asiakkaat olivat kommentoineet heidän kehojaan loukkaavasti.

– Yksi niistä, jotka meistä valittivat, tuli sanomaan meille, että ”hyi saatana”. Tuli siis kommentoimaan meidän kehojamme.

Allonen vastaa, ettei Rauhaniemessä tietenkään hyväksytä kenenkään haukkumista.

– Ihan samalla tavalla on normi, että ei Suomessa ole yleisesti hyväksyttävää mennä haukkumaan kenenkään vartaloa.

Vallarén ihmettelee myös sitä, kuka saa määritellä, kuka on mitäkin sukupuolta ja kenen pitää peittää rintansa ja kenen ei. Käsketäänkö transsukupuolista tai muunsukupuolista peittämään rintansa, hän kysyy.

– Se on myös heitä kohtaan aika loukkaavaa, jos heitä tullaan kyseenalaistamaan, Vallarén sanoo.

Allonen toteaa, ettei osaa ottaa kantaa muiden ihmisten sukupuolen määrittämiseen.

– En osaa tuohon ottaa kantaa, että kenen tehtävä on määrittää ihmisen sukupuoli. Uskon, että ihmiset itse tietävät, mitä siveysnormia heidän tulee noudattaa. Rauhaniemen kylpylä on toiminut vuodesta 1929 alkaen, eikä tänä aikana ole ollut mitään vastaavaa ongelmaa kenenkään kanssa.

– Tasa-arvoasiat ovat aina kuuluneet Rauhaniemen arvoihin. Vakisaunojien suusta on usein kuultu kommentti, että Rauhaniemen saunassa kaikki ovat saman arvoisia ja tittelit jätetään jo parkkipaikalle. Tällä tarkoitetaan sitä, että kaikki ovat Rauhaniemeen tervetulleita, Allonen sanoo.

Cult Cunth kertoo odottelevansa vielä Tampereen kaupungilta vastausta ja näkemystä asiasta.

Ei ole mitenkään ainutlaatuista, että yläosattomissa kuljeskelevaa naista pyydetään pukemaan päälleen.

Niin kävi esimerkiksi vuonna 2018, kun hyvinkääläistä uimaria pyydettiin pukemaan yläosa päälle tai poistumaan rannalta. Hän oli peittänyt rintansa rantakasveilla, mutta se ei ollut riittänyt, vaan paikalle oli soitettu poliisit.

Mutta mitä väliä sillä on, jos naiset eivät saa oleilla rauhassa ilman yläosaa? Sosiaalisessa mediassa on muun muassa argumentoitu, ettei tasa-arvokeskustelu siitä, kuka saa olla rinnat paljaina ja missä, ole mitenkään kiinnostava tai oleellinen.

Maailmassahan on paljon pahempiakin tasa-arvo-ongelmia kuin se, etteivät naiset saa rauhassa kulkea ilman yläosaa uimarannoilla.

Vallarén näkee asian toisin.

– Meillä on sellainen periaate, että nänni on kaikki. Se on näennäisesti pieni asia, mutta siihen tiivistyy koko epätasa-arvo: se, että meillä on epätasa-arvo nänniasiassa, tarkoittaa, että sama epätasa-arvo on muuallakin.

Esimerkiksi sosiaalisen median alustoilla miesten nännit saavat näkyä, mutta kuvat ja videot, joissa näkyy naisen nänni, yleensä poistetaan. Nännikuvan julkaissut käyttäjä voi jopa saada väliaikaisen kiellon julkaista mitään alustalla.

Vallarén näkee, että naisten rintojen ja nännien seksualisointi kytkeytyy naisten kehojen seksualisointiin ylipäätään ja edelleen muun muassa seksuaaliseen ahdisteluun.

– Kaikki juontaa juurensa siihen, että naisen keho ei ole naisen oma, eikä naisen elämä ole naisen oma.

– Joku voi tulla meidän ominaisuuksiemme takia kommentoimaan ja ahdistelemaan, ja se (ominaisuutemme) oikeuttaa tuollaisen, että emme saa tulla saunaan.

Hän ajattelee, että kaikki työ, mitä tehdään minkä tahansa epäkohdan korjaamiseksi, on osa ”isompaa kuviota ja samaa periaatetta”.

Vallarén uskoo, että kanssasaunojia Rauhaniemessä eivät ärsyttäneet tissit itsessään vaan se, että yläosattomuudella ystävykset osoittivat, että heillä on itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa.

– Haluaisimme muuttaa ja arkipäiväistää asiaa niin, ettei ihmisten tarvitsisi ahdistua, jos tissejä näkyy jossain ja että rintojen kantajat itse saisivat olla vapaasti ilman että tarvitsee miettiä, voidaanko heidät heittää ulos siksi, että heillä on sellainen vartalo kuin on. Ei meille tullut mielenkään, että meidät olisi heitetty ulos.

Lue lisää: Muistatko Linnan juhlien jatkoilla rintansa paljastaneet aktivistit? Kertovat nyt Ylellä tempauksensa karuista seurauksista

Suhtautuminen yläosattomuuteen on vaihdellut vuosikymmenten saatossa. Suomessakin 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa naisten yläosattomuus uimarannoilla oli hyvin yleistä.

Osassa Euroopan maita yläosattomuus on yhä hyvin yleistä.

Vallarén uskoo, että muutos konservatiivisempaan suuntaan johtuu nimenomaan sosiaalisesta mediasta, jossa naisten nännit eivät saa näkyä.

– Se muokkaa meidän ajatuksiamme niin paljon, että olemme siirtyneet jenkkityyliseen uuspuritanistiseen kaksinaismoralistiseen maailmaan.

– Se, että nänniä piilotellaan koko ajan ja sitä näytetään vain seksuaalisessa kontekstissa, muokkaa sen seksuaaliseksi, ihan tiedostamattakin.

Rauhaniemen tapauksen jälkeen Cult Cunth ei ainakaan aio lopettaa aktivismiaan. Tänä kesänä on jälleen luvassa tissiflashmob. Lisäksi ryhmä aikoo käydä eri rannoilla ja kylpylöissä testaamassa, miten niissä suhtaudutaan naisten yläosattomuuteen.

– Haluamme arkipäiväistää tissin ja nännin.

Ilta-Sanomien vuonna 2018 haastattelemat lainoppineet kertoivat, ettei alastomuus ole laitonta. Alastomuus yleisellä paikalla voi rikkoa lakia silloin, jos se katsotaan sukupuolisiveellisyyden julkiseksi loukkaamiseksi. Tuolloin sen tulee herättää paheksuntaa.

Yksittäisen ihmisen, kuten uimavalvojan, paheksunta ei kuitenkaan riitä, vaan teon pitää olla yleisesti paheksuttavissa.

– Alastomuus ei itsessään kuitenkaan ole laitonta. Alastomuuteen pitää liittyä jotain seksuaalista, esimerkiksi itsensä tarkoituksenmukaista esittelyä, esimerkiksi seksuaalisessa merkityksessä. On vaikea ajatella, että uimaan meneminen yläosattomissa täyttäisi mitään vaatimusta, prosessioikeuden professori Matti Tolvanen totesi tuolloin.

Lue lisää: Hyvinkääläisen Hannan paljaista rinnoista nousi kohu: Nyt puhuvat lainoppineet – Saako rannalla olla yläosattomissa?