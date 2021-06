Röyhkeä varkaus historiallisen Päijänteen saaren hautausmaalla – poliisi toivoo apua

Työkonevarastosta vietiin koneita noin 20 000 euron arvosta.

Sisä-Suomen poliisi toivoo silminnäkijävihjeitä Kuhmoisissa tapahtuneen törkeän varkauden selvittämiseksi. Rikos tapahtui Papinsaaren hautausmaalla keskiviikkoiltana tai torstain vastaisena yönä.

Hollolan seurakuntaan kuuluvan hautausmaan varastosta anastettiin muun muassa kaksi oranssia Husqvarna-merkkistä, päältä ajettavaa ruohonleikkuria, moottorisaha, lehtipuhallin, trimmeri ja painepesuri. Anastetun omaisuuden arvo on noin 20 000 euroa.

Anastetun omaisuuden arvon vuoksi rikosta tutkitaan törkeänä varkautena. Vihjeitä voi ilmoittaa Jämsän poliisin päivystysnumeroon 029 5414741 tai sähköpostitse jamsa.rikostorjunta.sisa-suomi@poliisi.fi.

Papinsaari ja siellä sijaitseva Olli Kuusen suunnittelema hautauskappeli on yksi Kuhmoisten merkittävimmistä nähtävyyksistä. Papinsaaressa on sijainnut kalmisto ja pakanallinen uhripaikka jo ennen kristinuskon aikaa. Saaresta on löydetty 800-luvulle ajoittuvaa viikinkiajan esineistöä.

Papinsaari sijaitsee aivan Kuhmoisten keskustan tuntumassa. Saarelle pääsee vain lyhyttä ja kapeaa puusiltaa pitkin.