Pirjo ja Vesa näkivät sillalta pudonneen, lapsensa murhasta epäillyn äidin maassa – ”Tulee aina mieleen, olisiko joku voinut häntä auttaa”

Suojelusenkelin sävelet soivat Hervannan kirkossa järjestetyssä muistohetkessä.

Henkirikoksen uhriksi Tampereella lauantaina joutuneen pienen lapsen kohtalo järkyttää koko Suomea. Tiistai-iltana lasta muistettiin herkässä ja hiljaisessa tilaisuudessa Hervannan kirkossa.

Muistoa kunnioitettiin myös kynttilöin, joita ihmiset toivat punatiilisen kirkon sisäpihan nuotiopaikalle.

Osa kynttilänsä sytyttävistä jatkoi matkaansa, osa asteli sisään Tampereen Eteläisen seurakunnan pyhäkköön.

Hervannan kirkon sisäpihan nuotiopaikalle tuotiin kynttilöitä.

Oman kynttilänsä toivat Kaukajärvellä asuvat Pirjo ja Vesa Oksa. Heidän tielleen lauantain traagisten tapahtumien päätös osui kirjaimellisesti.

– Olimme tulossa yhden lapsenlapsemme luota kylästä ja satuttiin näkemään, kun tämä äiti makasi siinä maassa, Pirjo Oksa kertoi.

Oksat olivat ajamassa Tampereen itäistä ohitustietä Kaukajärvelle. Hallilan risteyssillan kohdalla he näkivät hälytysajoneuvoja ja naisen.

– Tilanne selvisi kotona, kun katsottiin netistä, Vesa Oksa sanoi.

Pirjo ja Vesa Oksa haluavat olla osa oman lähipiirinsä tukiverkkoa.

Nainen oli pudonnut ohitustielle Hallilan risteyssillalta. Samalla selvisi sekin, että naisen lapsi oli löytynyt menehtyneenä Särkijärven Lahdesjärven rantavedestä.

Poliisi epäilee, että nainen murhasi lapsensa. Kahdeksan lapsenlapsen isovanhemmille pienen ihmisen elontaipaleen katkeaminen on kova paikka.

– Se siinä pahalta tuntuu, sellainen ratkaisu, Vesa Oksa sanoi hiljaa.

Naisen teon syitä voi ulkopuolinen vain miettiä mielessään.

– Tulee aina mieleen, että olisiko joku voinut häntä auttaa. Onko hän hakenut apua itse tai olisivatko läheiset voineet auttaa, huomata, että jotain on vialla.

– Kyllä se koskettaa. Sen takia haluttiin tulla tänne.

Pirjo Oksa myönsi, että tapaus saa miettimään omaa lähipiiriä entistä enemmän.

– Tässä jo odotellaan isomummoksi tuloa, mutta eihän sitä tiedä, milloin se tapahtuu. Pienten hoitaminen on ollut aina kivaa. Näin olemme olleet osa heidän turvaverkkoaan.

Heikki Taimisto muisteli Hervannan kirkon pihalla noin 20 vuotta sitten kuollutta tytärtään.

Lapsen kuolema toi Pirkko ja Heikki Taimistolle mieleen omia raskaita muistoja.

– Olemme joutuneet hautaamaan oman lapsemme, Heikki Taimisto kertoi.

– Hän oli tosin jo aikuinen, Pirkko Taimisto täsmensi.

Taimistojen tytär menehtyi parikymmentä vuotta sitten aivosyöpään.

– Tässä on sellainen yhteys, että tyttärellemme suunniteltiin kolmen leikkauksen jälkeen aivohoitoja. Tyttäremme ilmoitti, että jos hoitoja ei jatketa, hän hyppää sairaalan ikkunasta.

Tuska päättyi kuitenkin luonnolliseen kuolemaan. Nyt Taimistojen mielessä oli päällimmäisenä lauantainen murhenäytelmä.

– Sitä tässä ajattelee, että kuinka tänä päivänä tuollaista pääsee sattumaan. Joku hätähän sitä on ihmisellä, kun tuollaista tekee. Eikö sitä kukaan pysty puuttumaan? Se tuntuu kyllä... Pirkko Taimisto mietti ja jätti lauseen ilmaan.

– Enempi on kysymyksiä kuin vastauksia, Heikki Taimisto tiesi.

Tampereen Eteläisen seurakunnan kappalainen Kaija Karvala muistutti, että kuka tahansa voi joutua vastaavaan tilanteeseen kuin lapsensa murhasta epäilty äiti.

Lapsen löytöpaikalta on Hervannan kirkkoon linnuntietä vain pari kilometriä. IS:n tietojen mukaan nainen asui juuri Eteläisen seurakunnan alueella.

– Moni ulkoilee Hallilassa lähellä lapsen löytöpaikkaa. Toiveita muistohetken järjestämiseen tuli etenkin siltä suunnalta, seurakunnan kappalainen, pastori Kaija Karvala kertoi IS:lle.

Karvala puhui kirkkosaliin tulijoille, minkä lisäksi lehtereiltä kaikuivat muun muassa maan korvessa kulkevasta lapsosesta kertovat Suojelusenkeli-virren sävelet.

Ennen muuta muistohetkessä oli kyse hiljentymisestä. Kaikkiaan kahdeksan seurakunnan työntekijää oli myös valmiina antamaan keskusteluapua sitä tarvitseville.

Pienen lapsen ennenaikainen kuolema nostaa ihmisten mieliin monenlaisia kysymyksiä. Karvala muistutti, että epävarmuus on osa elämää, vaikka kuinka suunnittelisi tulevaisuuttaan.

– Vahvoilla tunteilla on aikansa, mutta ehkä tärkeintä on tarttua ajatukseen, että elämä on tässä ja nyt. Meidän lähellämme on paljon ihmisiä, joille me voimme osoittaa välittämistä.

– Tällaiset tapahtumat muistuttavat meitä aina siitä, miten kiitollisia saamme olla siitä, että meillä on elämässä asiat usein myös hyvin.

Karvala pohti myös korona-ajan merkitystä ihmisten reaktioihin.

– Tämä koskettaa varmaan myös siksi, että kun kaikki on kääntymässä parempaan, niin tulee asia, jonka mieltä ei voi ymmärtää.

Ihmisillä on tarve ulkoistaa hirvittävä teko. Karvala muistutti kuitenkin, että kaikki on mahdollista.

– Jos olosuhteet ja tapahtumat omassa elämässämme olisivat toisenlaiset, niin voisimme ihan hyvin löytää itsemme vastaavanlaisesta tilanteesta.