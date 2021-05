Yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät auki rajoitetuilla asiakasmäärillä.

Pirkanmaa avautuu edelleen koronarajoitusten ikeestä, vaikka ilmaantuvuusluvut eivät olekaan laskeneet. Asiasta on linjannut koronanyrkkinä tunnettu alueellinen pandemiatyöryhmä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) tiedotteessa muistutetaan, että alue on edelleen koronan kiihtymisvaiheessa. Kahden viikon ilmaantuvuus on pysynyt ennallaan, se on nyt 29 koronatapausta 100 000 asukasta kohden.

Positiivisten tapausten osuus Fimlabissa tutkituista oli viime viikolla 1,2 prosenttia. Sairaalahoitoa Pirkanmaalla ovat tarvinneet vain yksittäiset potilaat kuluneen viikon aikana.

Koronanyrkki päätti, että alle 20-vuotiaiden lajinomainen harjoittelu ja kilpailutoiminta ovat tästä lähtien mahdollista Pirkanmaalla myös sisätiloissa. Myös nuorisotilat voidaan nyt avata.

Niin ikään yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät voidaan avata yleisön käyttöön rajoitetulla asiakasmäärällä turvaohjeita noudattaen. Suosituksena on puolet normaalista asiakasmäärästä. Muut aikuisten sisäharrastukset suositellaan toistaiseksi pidettävän tauolla.

STM päivittää tällä viikolla hybridistrategiaa. Kokoontumisrajoituksia tarkastellaan Pirkanmaalla sen jälkeen.

84 prosenttia tartunnan lähteistä selvillä

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 90 uutta tartuntaa. Niistä 76:n tartunnan lähde pystyttiin PSHP:n tiedotteen mukaan jäljittämään. Se on 84 prosenttia tartunnoista. Lähes puolet oli karanteenissa ennen tartunnan toteamista.

Yli puolet tartunnoista eli 44 tapausta saatiin omasta perheestä. Sukulaisten tai ystävien tapaamisista tuli 13 tapausta. Työpaikoilta tuli 12 tartuntaa kuudelta eri työpaikalta. Ulkomailta saatiin viime viikolla neljä tartuntaa. Yksi tapaus todettiin päiväkodista, yksi juhlista ja yksi baarista. Vapaa-ajan harrastuksista ja kouluista ei todettu viime viikolla tartuntoja.

Eniten tartuntoja todettiin 20–29-vuotiailla. Lasten ja nuorten ikäryhmässä on kuluneella viikolla tehty paljon testejä, ja positiivisten testitulosten osuus on heillä alle yhden prosentin.