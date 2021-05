Kuollut lapsi löytyi syrjäiseltä rannalta Tampereella – 38-vuotiasta äitiä epäillään murhasta

Poliisi tutkii pienen lapsen kuolemaa Tampereella. Henkirikoksesta epäilty äiti on sairaalahoidossa pudottuaan sillalta.

Poliisin mukaan lapsi löytyi rantavedestä paikalta, mihin Lukonlahdentie päättyy. Kuvan rantaviiva on vain muutaman metrin päässä autojen kääntöpaikasta.

Tie päättyy. Ollaan kuin erämaassa. Linnut laulavat, mutta säästeliäästi. Kevätpäivä on kolea, alle 10 astetta.

Lauantai-iltapäivänä kyseiseltä paikalta Särkijärven rantavedestä Tampereelta löytyi pienen lapsen ruumis.

Rantaryteikkö autojen kääntöpaikan tuntumassa on luonnontilassa.

Lapsen äitiä, 38-vuotiasta tamperelaisnaista, epäillään murhasta. Äiti itse loukkaantui itse samana päivänä vakavasti pudottuaan Hallilan risteyssillalta Tampereen itäiselle kehätielle. Hän on sairaalahoidossa, ja poliisi on alustavasti päässyt kuulemaan häntä. Poliisi esittää naista vangittavaksi keskiviikkona Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Lasta on muistettu kynttilöin, joita on sytytetty ainakin kahdella eri paikalla Särkijärven rantaviivaa. Lapsi löydettiin kuitenkin hieman eri paikasta, joka on syrjässä.

Ollaan Särkijärven itäpään pohjoispuolella kulkevan Lukonlahdentien päässä. Täältä alkaa Lahdesjärvi, joka ei kuitenkaan ole itsenäinen järvi vaan Särkijärven lahti.

Paikalta on Tampereen ydinkeskustaan linnuntietä noin seitsemän kilometriä. Laajan Hervannan luoteiskulmaan ehkä kilometri. Helsinkiin vievä kolmostie on parin kilometrin päässä. Jyväskylään vievä ohitustie jylisee järven yli vielä lähempää, noin kilometrin etäisyydellä. Järven toisella puolella muutaman sadan metrin päässä on Lahdesjärven uimaranta.

Paikka on syrjäinen, karu ja unohtuneen oloinen. Maasto on kivikkoinen ja siinä on tuulenkaatoja sekä kelottuneita puita. Toisaalta Lahdesjärven rantaviivaa pohjoiseen lähtee selvästikin suosittu ulkoilureitti, kivikkoinen polku.

Hallilan risteyssillalle täältä on kävelymatkaa noin 3,5 kilometriä.

Lukonlahdentie on siitä erikoinen palanen kaupungin katukarttaa, ettei sinne karttaohjelmien mukaan ole autolla edes asiaa.

Kynttilöitä on tuotu toiselle rannalle, noin puolen kilometrin päähän kuolleen lapsen löytöpaikalta.

Ilmeisesti vain kesäasumiseen tarkoitettuja kiinteistöjä Lukonlahdentien ja siitä haarautuvan Pollarintien varrella on ehkä kymmenkunta. Pollarintie johtaa Lukonlahden rannalle, johon on tuotu kaksi kynttilää ja metsästä poimittuja kukkasia.