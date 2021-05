Karanteenin rikkomisesta poliisiasia Eurassa – 30-vuotias mies karkasi töihin kahdesti

Tartuntataudeista vastaavan lääkärin mukaan useat euralaiset ovat rikkoneet karanteenimääräystä viimeisen viikon sisällä.

Koronakuri on päässyt höltymään pahasti satakuntalaisessa Euran kunnassa. Tartuntataudeista vastaavan lääkärin Tami Sirénin tietoon on tullut, että ”noin puolen tusinaa” euralaista on rikkonut heille asetettua karanteenimääräystä viimeksi kuluneen viikon aikana.

Vakavin tapaus on noin 30-vuotias mies, joka on mennyt kahdesti teollisuusalalla toimivalle työpaikalleen. Mies on saanut molemmilla kerroilla huomautuksen.

Kunta on linjannut, ettei moista käytöstä suvaita.

– Periaatepäätös on, että enää ei jätetä toistuvissa tapauksissa asiaa sikseen vaan otetaan yhteyttä virkavaltaan, Sirén sanoo.

– Toivotaan, että julkisuus toisi sen verran pelotevaikutusta, että määräysten rikkominen loppuisi. Kukaan ei halua, että mennään pahimman kautta ja joudutaan oikeusistuimeen.

Sirénin mukaan kaikissa tietoon tulleissa karanteenimääräysten rikkomisissa kyse on ollut nuorista aikuisista. Tiedossa on myös karanteeniin määrättyjen nuorten keskinäisiä tapaamisia.

– Tämä voi liittyä siihen, että nuoret käyttäytyvät noin ylipäätään usein vastuuttomammin. Varmasti on myös kyllästytty siihen, että koronatilanne on jatkunut ja jatkunut.

– Tiedä, mikä merkitys on niillä väitteillä, ettei koronavirusta ole edes olemassa! Tällaiset älyttömiltä tuntuvat väitteet ovat saaneet ainakin jonkin verran kannatusta.

Sirénin mukaan yhdessä tietoon tulleessa tapauksessa kyse on yksittäisestä hairahduksesta, jota karanteenin rikkoja nyt katuu.

– Toinen tapaus liittyy eristyksissä olevan hankalaan terveydentilaan. Hän on kokenut tarvitsevansa seuraa niin voimakkaasti, että on lähtenyt kotoaan.

– Isoin ongelma ovat ne, jotka arvioivat omalla perusteellaan, kuinka paljon eristystä he tarvitsevat. Nuo arviot kuulostavat kovin vaatimattomilta: että jos ei nyt yski toisen päälle, niin korona ei leviä.

Koronatilanne on pahentunut Eurassa viime päivinä.

– Hyvin vaikea tätä tilannetta on parantaa, jos määräyksiä ei noudateta. Viruksen pysäyttäminen perustuu siihen, että sen leviäminen estetään, Sirén korostaa.

Karanteenimääräysten rikkomisesta Eurassa kertoi ensimmäisenä Yle.