Ei ihan helahelle – Tampereella päädyttiin puistoon opiskelemaan ja riisuutumaan

Kaupungin pitovoima on aurinkoisesta säästä huolimatta koetteilla, sillä eräs paistattelija esitti hyvän syyn lähteä Seinäjoelle.

Melkein helle ja melkein helatorstai. Mutta vain 24 astetta ja pyhäpäivän aatto.

Vaan eipä ongelmaa. Huomenna on sentään vapaapäivä. Useimmilla ainakin. Ja 24 on ihan riittävä asteluku toukokuun alkupuolella.

Ensin pitää kuitenkin lusia yksi iltapäivä ja hoitaa velvollisuudet. Kuuden nuoren naisen ryhmä löysi sopivan paikan työn ja opiskelun yhdistämiseen Tampereen keskustasta Laikun lavan edustalta.

Veera Hauta-aho, Sanna Rinne, Laura Pekkola, Olga Penttinen, Mimmi Saarinen ja Laura Närjänen eivät siis olleet ainakaan vielä kello 14 ja 15 välillä pelkästään päivää paistattelemassa. Kuusikko – ja ryhmään kuuluvat kaksi miespuolista opiskelijaa – opiskelevat fysioterapiaa ja ovat nyt suuntaamassa alan yrittäjiksi Proakatemian kautta.

– Suunnitellaan kesäjumppia ja bootcampin sisältöä Eteläpuistoon, Motive-nimisessä yrityksessä työskentelevät naiset kertovat.

Kirjastonpuiston rannassa oli vielä alkuiltapäivästä rauhallista.­

Helakeskiviikko mahdollisti ensimmäisen opiskelupäivän ulkotiloissa. Toiveissa on, että lämpöä piisaisi lähikuukausina.

– Työtkin ovat ulkona koko kesän. Lämpö olisi tärkeää, Olga Penttinen sanoo.

– Tällainen sää antaa energiaa ja ihan erilaista motivaatiota pyörittää yritystä kesän läpi, Laura Näreinen lisää.

Koronaepidemian vuoksi kesätöiden löytäminen ei ole helppoa. Sekin lisää intoa panostaa omaan firmaan.

– Olen kuin uudesti syntynyt. Sitä elää taas, kun ei ole kylmä, Mimmi Saarinen hehkuttaa.

Opintopiirin jälkeen kuusikko aikoo jatkaa keskiviikkoa Tampereella hillitysti. Paitsi yksi.

– Mä lähden Seinäjoelle! Siellä on terassit vähän pidempään auki, Saarinen heittää ja nauraa.

Koskipuistossa iltapäivää viettävät Mikko Räty ja Tomi Pigg heittivät paidan pois jo toisena päivänä peräkkäin.­

Tamperelaiset Mika Räty ja Tomi Pigg ehtivät jo tiistaina riisua yläruumiinsa paljaaksi. Koskipuistossa kaksikko nauttii virvokkeita puistonpenkillä ja hymyssä suin.

– Ei oltaisi varmaan viikko sitten tultu tähän näin. Tässä vaiheessa tää on kai sosiaalisesti hyväksyttävää, Räty sanoo.

– Kelit on erittäin lämpimät, jengiä on liikkeellä ihan hyvin, ja koronahomma on jäänyt vähän unholaan. Ei kai tässä: miehet viihtyy.

Sen isompaa päämäärää kaksikolla ei ole.

– Lähettiin hakeen ruskotusta tai punotusta. Katotaan, mitä tulee, Räty sanoo.

– Huomenna se selviää, Pigg lisää.

Koronakesä vielä mietityttää.

– Ei mitään hirveitä odotuksia kesän suhteen, kun ei tiedä, miten on mestat auki, mutta toivotaan parasta, Pigg miettii.

– Täällä ulkona on kuitenkin actionia. Terve homma, että ihmiset kaivautuu koloistaan ja tulee ulos. Toivottavasti järki päässä kuitenkin, ettei tuu takapakkia, Räty muistuttaa.

Lämpö tuli tarpeeseen.

– Koko talvi tätä on odotettu, Pigg myöntää.

– Hymyssä suin, Räty täsmentää.