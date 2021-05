Maskimiehet tunkeutuivat kotiin ja ampuivat asukasta kuula-aseella Tampereella: ”Väärä asunto, mutta ryöstetään ne silti”

Ventovieraat maskeihin pukeutuneet ja teräaseilla varustautuneet miehet tunkeutuivat 35-vuotiaan miehen kotiin Tampereella. Saaliiksi toivottiin huumausaineita.

Noin 35-vuotiaan naisen ja miehen arkinen tiistai-ilta keskeytyi tammikuun lopulla odottamattomalla ja pelottavalla tavalla Tampereella. Seurustelukumppanit joutuivat törkeän ryöstön uhreiksi.

Poikkeuksellisen rikoksen taustalla oli yhden ryöstäjän virhe. Useista rikoksista kahden vuoden ja yhdeksän kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen tuomittu, tekohetkellä 19-vuotias Niko Mikael Lindberg kertoi esitutkinnassa erehtyneensä asunnosta.

Nainen oli kyläilemässä miesystävänsä luona, kun ovikello soi kello kahdeksan jälkeen illalla. Mies meni avaamaan, minkä jälkeen nainen havahtui ovelta kuuluneeseen kolahdukseen ja näki miesystävänsä lattialla selälleen kaatuneena.

– Sisään oli tullut neljä maskeihin pukeutunutta miestä. Miehet olivat puhuneet, että kyseessä oli väärä asunto, mutta ryöstetään ne silti, nainen kertoi Pirkanmaan käräjäoikeuden istunnossa.

Ennen kaatumistaan asunnon isäntä oli saanut ainakin kaksi osumaa kuulapistoolin kuulista. Yksi tunkeutujista oli ampunut isäntää heti kun tämä oli avannut oven. Isännän mukaan yksi osuma tuli huuleen, toinen olkapäähän.

Yllätyshyökkäyksestä säikähtänyt isäntä kaatui lattialle ovelta perääntyessään. Kolme tunkeutujaa jatkoi peremmälle asuntoon. Matkassa oli ainakin kaksi teräasetta. Neljäs matkassa ollut mies jäi asunnon ulkopuolelle.

Tunkeutujat olivat asunnossa olleelle pariskunnalle entuudestaan täysin ventovieraita.

– Häntä oli uhattu teräaseella ja häneltä oli vaadittu rahaa. Häneltä oli vaadittu sekä puhelimen että tietokoneen avauskoodit siten, että häntä oli uhattu häntä kohtaan ojennetulla veitsellä noin metrin päästä, oikeus kirjasi isännän version tapahtuneesta.

Samaan aikaan kaksi tunkeutujaa penkoi asuntoa. Oven ulkopuolelle livahtamaan päässyttä naista kukaan ei uhkaillut.

– Sisältä oli kuulunut kolinaa ja tekijät olivat vaatineet kirjoittamaan koneiden salasanoja ylös, nainen kertoi oikeudessa.

Ryöstäjät saivat saaliikseen muun muassa isännän kaksi iPhone-puhelinta, ajokortin, Visa-kortin, MacBook-tietokoneen, Festina Tour de France -rannekellon ja 480 euron arvoisen kuuden karaatin kultaisen kaulaketjun. Ryöstäjät ottivat matkaansa myös naisen matkalaukun, jossa oli muun muassa puhelin, Polar-urheilukello, silmälasit ja Versace-hajuvettä.

Toinen ryöstö puoleen tuntiin

Vain puolisen tuntia ennen pariskunnan luo tunkeutumistaan sama nelikko syyllistyi ryöstöön toisessa asunnossa Tampereella. Tuolla kerralla uhrista ei erehdytty.

Edeltäneessä ryöstössä oli käytetty myös veistä ja kuulapistoolia. Ryöstäjät olettivat saavansa saaliikseen huumausaineita, mutta käteen jäi vain uhrin iPhone-puhelin.

Yksi tunkeutujista ampui uhria useita kertoja kuulapistoolilla kasvoihin. Vakavimmat vammat olivat kahden etuhampaan katkeaminen.

Koska saalis jäi pettymykseksi, nelikko matkasi toiseen osoitteeseen. Lindbergillä oli tieto, että edellisen ryöstön uhri viettää paljon aikaa erään henkilön luona tässä osoitteessa ja että asunnossa on paljon huumausaineita.

Tieto osoittautui vääräksi.

– Tekijät olivat suunnitelleet tekevänsä ryöstön, vaikkakin he ovat erehtyneet asunnosta. Teko on tapahtuneet ilta-aikaan, tekijöitä on ollut useita ja tekijät ovat tunkeutuneet heille täysin tuntemattoman asianomistajan kotiin, oikeus arvioi tekoa.

17-vuotias selvisi ehdollisella

Syyttäjä vaati miehille rangaistusta kahdesta törkeästä ryöstöstä. Teoista ensimmäisen oikeus arvioi kuitenkin vain tavanomaiseksi ryöstöksi. Lisäksi oikeus katsoi, että ovelle jäänyt mies ei ollut lainkaan osallinen törkeään ryöstöön.

Lindbergin lisäksi ehdottomaan vankeuteen tuomittiin tekohetkellä 18-vuotias Said Taha Hossainy. Hänen rangaistukselleen tuli mittaa kolme vuotta ja kaksi kuukautta.

Kolmas törkeään ryöstöön syyllistynyt, tekohetkellä 17-vuotias mies selvisi vuoden ja 11 kuukauden ehdollisella tuomiolla.

Kaikki tekijät syyllistyivät myös muihin, lievempiin rikoksiin.

Kolmikko joutuu korvaamaan yllätysryöstön kohteeksi joutuneelle miehelle kipu- ja kärsimyskorvauksia yhteensä 3500 euroa. Kateisiin jäänyttä omaisuutta vastaajien on korvattava noin tuhat euroa.