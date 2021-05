Myös avi väljentää rajoituksiaan. Aikuisten ryhmäharrastukset sisätiloissa yhä pannassa. Eläkeläiset pääsevät uimaan.

Ylioppilasjuhlia ja muita keväisiä tapahtumia ei Pirkanmaalla tarvitsekaan järjestää ihan pienen piirin kesken. Alueellisen pandemiatyöryhmän eli koronanyrkin linjauksen mukaan yksityisissä tilaisuuksissa voi olla tästedes 50 henkilöä kerrallaan turvallisuusohjeita noudattamalla.

Tähän saakka yksityistilaisuuksia koskeva rajoitus oli Pirkanmaalla kymmenen henkilöä.

Samalla myös aluehallintovirasto väljentää yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin liittyviä kokoontumisrajoituksia niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Uusi 50 hengen rajoitus koskee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lisäksi Punkalaitumen kuntaa sekä Keski-Suomen, Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirejä.

Rajoitus on uudella päätöksellä voimassa 1. kesäkuuta saakka.

Aluehallintovirasto muistuttaa kuitenkin, että mikäli yleisötilaisuuksia ei voida järjestää turvajärjestelyin, ei niitä voida järjestää ollenkaan.

– Yksityisetkin tilaisuudet tulee järjestää turvallisuusohjeita noudattaen, etenkin, jos joukossa on vielä rokottamattomia henkilöitä. Kahden metrin turvavälin noudattaminen on tärkeää muistaa edelleen myös työpaikoilla, joissa etätyötä ei voi tehdä, pandemiaohjausryhmä tähdentää, koronanyrkki toteaa tiedotteessaan.

Aikuisten sisäharrastusryhmät yhä pannassa

Pandemiaohjausryhmän mukaan aikuisten ryhmissä tapahtuva harrastustoiminta on mahdollista käynnistää ulkona turvaohjeita noudattaen korkeintaan 50 henkilön ryhmissä.

Aikuisten ryhmäharrastustoimintaa sisätiloissa ei edelleenkään suositella. Uimahallit ja maauimala voidaan avata eläkkeellä oleville. Asiakasmäärä tulee sopeuttaa niin, että turvavälit voidaan säilyttää myös pesu- ja pukuhuonetiloissa.

Lasten ja nuorten liikuntaharrastuksissa voidaan käynnistää sarja- ja kilpailutoiminta ulkotiloissa. Sisätiloissa lapset ja nuoret voivat harrastaa korkeintaan 20 henkilön ryhmissä, kunhan THL:n ja OKM:n turvallisuusohjetta muilta osin noudatetaan.

Pirkanmaan koronatilanne on viime viikosta kehittynyt edelleen parempaan suuntaan. Ilmaantuvuus oli viime viikon päättyessä 34 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Positiivisten osuus Fimlabissa testatuista on laskenut 0,7 prosenttiin. Pirkanmaa on edelleen kiihtymisvaiheen sairaanhoitopiiri.

Jäljitysprosentti nyt 76

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 84 tartuntaa, joista 64:n lähde eli 76 prosenttia pystyttiin selvittämään.

– Minua ilahduttaa erityisesti se, että 50–59-vuotiaiden tartunnat ovat puolittuneet, ylilääkäri Jaana Syrjänen sanoo ja uskoo rokotusten vaikuttaneen tilanteeseen.

Perhepiiristä tai samasta taloudesta kertyi kaikkiaan 38 tartuntaa. Yksityisistä juhlista kertyi kuusi tartuntaa neljästä eri tilaisuudesta. Vappujuhlien merkitys jäi tällä tietoa siis vähäiseksi.

Myös ulkomailta tuli kuusi tartuntaa. Työpaikoilta saatiin viisi tapausta kolmesta eri työpaikasta. Sukulaisten ja ystävien tapaamisista tuli kolme tartuntaa. Alakoulusta tuli kaksi ja yläkoulusta yksi tartunta. Lisäksi todettiin kolme muuta yksittäistä tapausta.

Viime viikolla ei todettu yhtään tartuntaa harrastuksista, hoivayksiköistä eikä päiväkodeista.