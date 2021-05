Tamperelaiset kesämielellä: ”On tätä odotettu!” – isompaa numeroa lämpöaallosta ei kuitenkaan tehdä

Ystävykset Anjuska ja Mari eivät harrasta kesällä samassa vesistössä. Turvallisuussyistä.

”Ei tehrä ny tästä numeroo”, tavataan Tampereella sanoa.

Kevään ensimmäinen oikeasti kesäinen päiväkään ei herätä suurempia riemunkiljahduksia kaupungin keskustassa.

Jonkun verran sentään on helpotuksen huokausta ilmassa.

– On tätä odotettu, sanoo milteipä jokainen IS:n haastattelema puolenpäivän jälkeen, kun elohopea kipuaa 20 celsiusasteen rajan paremmalle puolelle.

– On niin pitkään ollut koleaa ja sateista. Kyllä tää tuntuu jo tosi hyvältä, kertoo kahvilan terassilla istuva Mari.

– Kesää odotellessa. Koronakin on jo vähän unohtunut – ehkä, Anjuska sanoo varovaisesti.

Ystävykset Mari ja Anjuska nautiskelivat lämmöstä Bistro Naapurin ulkopöydässä.­

Ystävykset aikovat nauttia alkavasta kesästä kotimaassa, vesistön äärellä.

– Matkustus on ollut se ykkösjuttu mieheni kanssa, mutta ei me vielä uskalleta ulkomaille lähteä. Niinpä me ostettiin vene! Tämä kesä me veneillään. Sitä mä odotan, Anjuska paljastaa.

Edessä on jännittävä päivä, sillä Searay-vene on tulossa Oulusta Tampereelle juuri tänään.

– Se on sellainen 8–9-metrinen day cruiser. Päiväkseltään mennään, tullaan ja nautitaan kesästä. Olisiko seitsemän vuotta, kun meillä oli viimeksi vene. Ostettiin nyt uusi koronan kunniaksi.

Kahvilayrittäjänä Kangasalla aloittaneen Marin perheessä ei ole venettä.

– Mutta meillä on mökki ja suppilaudat. Toivotaan, että tulee lämmin kesä, että päästään lautailemaan. Mökki on Höytämäjärven rannassa. Se on siitä hyvä, ettei jäädä Anjuskan veneen alle. Suppilauta jäisi siinä altavastaajaksi, Mari nauraa.

Tuula Noronen istui Teiskosta kaupunkiin tulleen pojanpoikansa Nikon seurassa Hämeenkadun ratikkakiskojen tuntumaan tulleella uudella penkillä.­

Vesille aikoo myös Teiskossa asuva Niko, joka saapui tiistaiksi kaupunkiin pankkiasioita hoitamaan.

– Souteleen ja kalasteleen sää vissiin meet, Tampereella asuva Nikon isoäiti Tuula Noronen kertoo pojanpoikansa puolesta.

– Kyllä sitäkin voi tehdä. Meillä on siellä mökki. Mikäs tässä ny, nautitaan kesästä kun se tulee, Niko vahvistaa.

Mummo suhtautuu kesään innokkaammin.

– Onhan tää ihanaa, tosi mahtavaa! Nyt on mieli ihan erilainen. Odotan hyviä kelejä, ihmissuhteita ja kesäistä menoo!

Ruokatunnilla katuravintolaan syömään tullut Barna Kalko ottaa tilanteen työhaalareissaan maltillisesti.

– Kiva kesäpäivä, ei mitään erikoista, unkarilaissyntyinen Barna sanoo.

Koronan hälveneminenkään ei miehen päätä sekoita.

– No, onhan tätä odotettu kovasti, mutta ei se paljoa meidän päivää muuta. Töissä pitää olla maski päässä.

Lomalla tilanne on toivottavasti toinen.

– Heinäkuussa jos olis sen verran vapaata, että pääsis ulkomaille. Kotimaahankin pääsen ehkä syksyllä.

Barna Kalko saapui viettämään ruokatuntia työkaverinsa Nikon kanssa Pella´s Cafén terassille.­

Työkaveri Niko ei paljoa kesän varaan laske.

– Se sen ajan murhe. Ei oo varsinaisesti mitään erityistä mielessä, Niko tiivistää.