Parasta sitten tammikuu alun! Pirkanmaalla jo kolmas perättäinen alle kymmenen tartunnan päivä

Kahden viikon ilmaantuvuus puolittui parissa viikossa.

Maanantai toi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) alueelle viisi uutta vahvistettua koronatartuntaa. Myös sunnuntaina tartuntoja todettiin viisi.

Kyseessä oli jo kolmas perättäinen alle kymmenen tartunnan päivä, sillä lauantaina Fimlab löysi kahdeksan positiivista näytettä.

Vastaavaa jaksoa pitää Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) tilastoista etsiä aina tammikuun alusta saakka. Tuolloin (1.–4. tammikuuta) Pirkanmaalla oli alle kymmenen tartunnan päiviä jopa neljä.

Samalla kahden viikon ilmaantuvuus sataa tuhatta asukasta kohden on pudonnut Pirkanmaalla selvästi. Ilmaantuvuus on maanantain jälkeen 32,0. Kaksi viikkoa sitten vastaava lukema oli enemmän kuin kaksinkertainen: 64,5.

Maanantain viisi tartuntaa seuloutui 685 näytteestä. Positiivisten näytteiden osuus jäi 0,73:een.

Viimeisen seitsemän päivän aikana positiivisten näytteiden osuus on ollut keskimäärin 0,90 prosenttia. Perustason rajaksi THL on määritellyt yhden prosentin. Pirkanmaa on tällä hetkellä yhä epidemian kiihtymisvaiheessa.