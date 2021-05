IS on mukana ratikan neitsytmatkalla Etelä-Hervannasta Kalevan, Tammelan ja keskustan läpi Pyynikille.

IS on mukana Tampereen ratikan neitsytmatkalla Etelä-Hervannasta Kalevan, Tammelan ja keskustan läpi Pyynikille.­

Testejä on tehty tarpeeksi. Ja kylliksi on myös ihailtu tai ainakin kummasteltu katuraiteilla lipuvaa uutta punaista menopeliä.

Nyt on vihdoin myös tavallisten tamperelaisten aika kokeilla, millaista kyytiä kohuttu ratikka oikeasti tarjoaa. Mahdollisuus aukeaa, kun ratikan koeliikenteen ensimmäiset vuorot starttaavat maanantaina kello 12.

Matkaan lähtee samanaikaisesti kaksi ratikkaa: toinen Pyynikintorilta kohti Etelä-Hervantaa, toinen puolestaan Etelä-Hervannasta kohti Pyynikintorin päätepysäkkiä.

IS on mukana Hervannan suunnasta starttaavassa vaunussa. Kyydissä on koeliikenteeseen ennakkoon ilmoittautuneiden matkustajien lisäksi kuljettajiksi kouluttautunutta henkilökuntaa, joiden on määrä opastaa matkustajia.

Voit seurata suoraa lähetystä ratikka-ajelulta kello 11.55 alkaen artikkelin ylle avautuvasta videoikkunasta.

Yksittäisestä kokeilusta ei ole kyse. Koeliikenne Pyynikin ja Hervannan välisellä linjalla 3 kulkee arkisin kello 12–18 välisenä aikana 15 minuutin vuorovälillä.

Koronaepidemian vuoksi vaunuihin otettavien matkustajien määrä on rajattu. Kyytiin pääseminen vaatii Nyssen verkkosivuston kautta tehtävän ennakkoilmoittautumisen ja voimassa olevan matkalipun. Myöhemmin kesällä on toiveissa vaihe, jolloin vuoroista tulee avoimia.

Koeliikenteen avulla hiotaan matkustajien palvelukokemusta ja testataan liikennöinnin suunnitelmia.

Erikoista koeliikenteessä on se, että kyydistä voi hypätä millä pysäkillä tahansa, mutta sisään ratikkaan pääsee vain päätepysäkeiltä. Alkuvaiheessa matkat ovat yhdensuuntaisia.

Kaupallinen liikenne käynnistyy suunnitelmien mukaan 9. elokuuta.